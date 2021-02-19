Kongo'da gizemli monolit yakıldı

Başkent Kinşasa'da ortaya çıkan gizemli monolit ateşe verildi.

Dünyanın farklı yerlerinde gizemli şekilde ortaya çıkan ve kaybolan metal blok (monolit), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da da ortaya çıktı.

KDC’nin başkentinde yeniden ortaya çıkan gizemli monolit halk tarafından yakıldı.

BÜYÜCÜLERİN GÖNDERDİĞİNİ İDDİA ETTİLER

Başkent sakinlerinin başta büyük ilgi gösterdikleri monoliti büyücülerin gönderdiği iddiası üzerine ateşe verdikleri belirtildi.

Gizemli şekilde ABD ve Romanya’da da ortaya çıkan, ardından da kaybolan monolitlerin son örneklerinden biri Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada toprağa saplı halde bulunmuştu.