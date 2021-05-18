Kimliği belirsiz bir şahıs, bir dükkandan iş yeri çalışanını kandırarak ödemediği paranın üstünü ve yarım kilo baklavayı çalarak çıktı. Şahsın görüntüleri kameraya yansıdı.

Konya’da kimliği belirsiz bir şahıs, merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan iki ayrı iş yerine girerek hırsızlık yaptı.

İlk olarak cadde üzerinde bulunan pastaneye giren şahıs, önce kendisini dükkan komşusu olan kasabın oğlu olarak tanıttı.

Ardından babasında 100 lira para olduğunu, para üstünü aldıktan sonra parayı babasının vereceğini söyleyerek yarım kilo baklava sipariş etti.

Baklavayı ve ödemediği paranın üstünü alan şahıs, dükkandan çıkarak hızla uzaklaştı.

GELDİĞİ ARABAYA BİNEREK UZAKLAŞTI

Daha sonra ev eşyaları satan bir iş yerinin önünde içerisinde para, tabanca, kredi ve banka kartları olan bir çanta gördü.

Bulduğu çantayı da alan şahıs, geldiği arabaya binerek yanındaki şahıs ile olay yerinden uzaklaştı.

Çantasının yerinde olmadığını fark eden Ramazan Özdemir, polise giderek şikayette bulundu.

Konya’da, ödemediği paranın üstünü çaldı VİDEO

“BİZ SİLAH ADINA BİRAZ KORKU YAŞIYORUZ”

İş yerinin önünden çantası çalınan Ramazan Özdemir, olayla ilgili kamera görüntülerini araştırdığını ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

“Şahıs ilk önce pastaneye giderek oradan yarım kilo baklava alıyor. Pastanedeki arkadaşa ‘Ben kasabın oğluyum babamda bozuk para yokmuş 100 lira üstü verecekmişsin’ diyor. Pastanedeki arkadaş da baklava alan şahsa inanıyor. Şahıs para üstü 80 lira ve yarım kilo baklavayı alarak pastaneden çıkıyor. Araca doğru ilerlerken benim iş yerimin önünde çantayı görüyor. Çantayı fark edince alıp ilerde bekleyen arabaya biniyor. Bizim kameralardan tespit ettiğimiz kadarıyla plaka belli değil ama nasıl bir araç olduğu belli. Biz 8-10 yerden görüntü aldık, emniyete verdik. Temennimiz bulunması. Çantamızın içinde çok önemli evraklar, nakit para, kredi kartları ve ruhsatlı silahımız vardı. Biz silah adına biraz korku yaşıyoruz.”