Koreler arası balon savaşında son durum: Broşür dolu balon gönderdiler Bir grup Kuzey Koreli sığınmacı tarafından ABD doları, K-pop videolu flaş bellekler ve Kim Jong-un'u eleştiren broşürlerle dolu balonlar Güney Kore'den sınırın ötesine gönderildi.

ensonhaber.com

İki Kore arasındaki "balon savaşları", Güney'deki aktivistlerin, ülkelerin ağır silahlı sınırına Kuzey Kore karşıtı propaganda taşıyan balonlar gönderdiklerini söylemesinin ardından yoğunlaştı.

Perşembe günü Özgür Kuzey Kore Hareketi olarak adlandırılan bir grup Kuzey Koreli sığınmacı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un rejimini eleştiren 200 bin broşürle dolu 10 büyük balonun yanı sıra ABD doları banknotları ve K-pop videolu flash belleklerle dolu olduğunu söyledi.

Bin balonu serbest bıraktılar

Geçen hafta Kuzey Kore, Güney'deki grupları protesto amacıyla çöp, sigara izmaritleri ve dışkı gibi görünen şeyler içeren yaklaşık bin balonu serbest bırakmasının ardından sınır ötesi gerginlikler arttı.

Daha önce Güney'i hedef almak için kullandığı "tuvalet kağıdı ve pislik miktarının yüz katı" göndermeye hazır olduğu konusunda uyarıda bulunan Kuzey'in, aktivistlerin eylemlerine yanıt olarak "kirli" kampanyasına devam edebileceğine dair korkular artıyor.

2018 anlaşması askıya alındı

Kısasa kısas balon kampanyası ikili ilişkileri bozdu ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sınır ötesi gerilimleri azaltmayı amaçlayan 2018 anlaşmasını askıya almasına neden oldu.

Karar, Güney'in canlı atış tatbikatlarına devam edebileceği ve sınır yakınında Kim karşıtı yayınları yeniden başlatabileceği anlamına geliyor.

Çöp balonu gerilimi

Güney Kore, 29 Mayıs'ta Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini bildirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong, bu balonların gönderilmesini "ifade özgürlüğü" diye nitelemişti.

Bunun üzerine Güney Kore, Kuzey'in balonları göndermesini ve Kim Yo-jong'un bu olayı "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirmesini kınamıştı.

Güney Kore, 2 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan yaklaşık 720 balon daha gönderdiğini bildirmişti.