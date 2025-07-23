Körfez ülkeleri Schengen benzeri ortak vizeye geçiyor

Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki sınırları kaldırarak seyahat özgürlüğünü kolaylaştıran Schengen sistemi, yıllardır kıta içi turizmin lokomotifi oldu.

Aynı modeli şimdi, hızla büyüyen turizm gelirleri ve uluslararası ulaşımda artan talep doğrultusunda, Körfez ülkeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

SCHENGEN TARZI SİSTEME GEÇECEKLER

Körfez İşbirliği Konseyi’ne (GCC) üye olan Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, “Birleşik Turist Vizesi” ya da diğer adıyla “GCC Büyük Turlar Vizesi” ile Avrupa’daki Schengen bölgesine benzer şekilde, bölge içinde serbest dolaşıma imkan tanıyan yeni bir turistik vize sistemine geçiş yapıyor.

Bu yeni sistem sayesinde, GCC vatandaşı olmayan turistler, yalnızca tek bir vize başvurusu ile altı ülkeye birden giriş yapabilecek.

Halihazırda her ülke için ayrı ayrı vize alınması gerekirken, 2025 sonu itibarıyla bu bürokratik yük ortadan kalkacak.

ALTI ÜLKEYE TEK VİZEYLE GİRİŞ

Yeni sistem kapsamında verilecek birleşik turist vizesi, başvuru sahibine Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve BAE’ye serbestçe giriş hakkı sağlayacak. Vize başvuruları tamamen dijital ortamda, oluşturulacak özel bir internet portalı üzerinden yapılacak. Başvuru sahipleri, başvurularında kişisel bilgilerini, seyahat tarihlerini ve ülkeler arası güzergâhlarını bildirmek zorunda olacak.

Ziyaret amacı yalnızca turizm, kısa süreli konaklama veya aile/arkadaş ziyareti ile sınırlı tutulacak. Çalışma izni veya uzun süreli oturum bu vizeyle mümkün olmayacak.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru süreci tamamıyla çevrimiçi yürütülecek ve adaylardan şu belgeler talep edilecek, "geçerli pasaport fotokopisi, biyometrik vesikalık fotoğraf, seyahat sigortası poliçesi, kalınacak yerin belgelenmesi, yeterli mali kaynağın ispatı, dönüş ya da GCC dışı bir ülkeye yapılacak seyahatin onaylı bilet bilgisi."

Başvurunun onaylanmasının ardından vize, başvuru sahibine e-posta yoluyla gönderilecek.

Seyahat sırasında bu vizenin dijital veya fiziki bir kopyasının taşınması zorunlu olacak.

VİZE SÜRESİ VE ÜCRETİ

GCC ülkeleri vizenin geçerlilik süresini henüz resmen açıklamış değil. Ancak yetkililer, sürenin 30 ila 90 gün arasında olmasının beklendiğini belirtiyor.

Vize ücretine ilişkin de kesin rakam paylaşılmasa da, birleşik vizenin altı ülke için ayrı ayrı vize almaktan daha ekonomik olacağı vurgulanıyor.

AMAÇ TURİZME BÖLGESEL ENTEGRASYON

Bu stratejik adım, Körfez ülkeleri arasındaki turizm iş birliğini artırmayı ve bölgeyi küresel turistler için daha cazip bir destinasyon haline getirmeyi hedefliyor.

Euronews’e göre, “Birleşik Turist Vizesi” sayesinde yalnızca bir ülkeye gelen turistin, komşu ülkelere de kolaylıkla geçiş yapabilmesi mümkün olacak. Bu da turist sirkülasyonunu artıracak ve toplam turizm gelirlerine doğrudan katkı sağlayacak.

Ziyaretçiler aynı seyahat programı içinde, Bahreyn’in tarihî mirasını, Umman’ın doğal güzelliklerini, Katar’ın çağdaş mimarisini, Dubai’nin lüks yaşamını ve Suudi Arabistan’ın kültürel zenginliğini tek bir yolculukta keşfetme şansı bulacak.

2026'DA DEVREYE ALINACAK

GCC yetkilileri, birleşik turist vizesinin 2025 yılının sonuna doğru ya da 2026 başında devreye alınmasını planlıyor.

Sistem hayata geçirilmeden önce teknik altyapının ve hukuki düzenlemelerin tamamlanması bekleniyor.

Uygulamanın resmen başlatılmasıyla birlikte, Körfez bölgesi turizminin yeni bir döneme girmesi öngörülüyor.