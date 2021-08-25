Korona aşısı yaptırmayanların hastaneye yatma olasılığı 29 kat fazla

43 binden fazla vakanın incelendiği araştırmada, aşılanmayanları bekleyen muhtemel tablo ortaya çıktı.

ABD'de, koronavirüs aşısı yaptırmayanların karşı karşıya kalabileceği durumu gözler önüne seren bir araştırma yapıldı.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) sonuçlarını paylaştığı araştırmada, Los Angeles'ta mayıs ayının başından temmuz ayının sonuna kadar 16 yaş ve üstü 43 binden fazla koronavirüs vakası analiz edildi.

AŞI YAPTIRMAYANLARLA İLGİLİ ÇARPICI ARAŞTIRMA

Araştırma sonucunda aşı yaptırmayanların koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılma olasılığının, aşılanmış kişilere göre 29 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Şehirde doğrulanan 43 bin 127 vakanın yaklaşık yüzde 25'inin tam aşılı bireyler olduğu, yaklaşık yüzde 3'ünün kısmen aşılandığı ve enfeksiyonların yüzde 71.4'ünün aşılanmamış kişilerden oluştuğu kaydedildi.

AŞILANANLARIN HASTANE VERİLERİ

Business Insider'ın haberine göre, araştırmacılar, koronavirüs aşısını tam olarak yaptıranların sadece yaklaşık yüzde 3'ünün hastaneye kaldırıldığı sonucuna ulaştı. Yüzde 0,5'lik kesimin yoğun bakım ünitesine yatırıldığı, solunum cihazına ihtiyaç duyanların oranının yüzde 0,2 olduğu aktarıldı.

"KORONAVİRÜSE KARŞI KORUYUCU"

Koronavirüsün Delta varyantının artan bulaş oranına dikkat çeken araştırmacılar, yürüttükleri çalışmanın koronavirüse karşı aşılanmanın önemini vurguladığını dile getirdi.

"Söz konusu enfeksiyon ve hastaneye yatış oranları, Delta varyantının bulaşmasının arttığı bir dönemde onay verilen aşıların SARS-CoV-2 enfeksiyonuna ve koronavirüse karşı koruyucu olduğunu gösteriyor." denildi.