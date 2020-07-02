Korona testi pozitif çıkan Çinli, sinir krizi geçirdi

Pekin'de bir AVM'de yaşananlar, çevredekileri korkuya sevk etti.

Çin'de bir kadın, koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi.

Başkent Pekin’in Shijingshan semtindeki Wanda Plaza adlı AVM’deki bir lokantada yemek yediği esnada test sonucunu öğrenen kadın, sinir krizi geçirdi.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKINCA DAYANAMADI

Diğer müşteriler tarafından çekilen görüntülerde, genç kadının telefonda konuştuğu yakınına hıçkırıklar içinde durumu bildirdiği görülüyor.

Yaşananlar karşısında korkuya kapılan müşteriler AVM'yi terk etmek isterken, binanın çıkışında uzun kuyruklar oluştu.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çinli kadın, daha sonra AVM’nin kapısındaki güvenlik görevlileri ve sağlık personeli tarafından sakinleştirilerek tedavi için hastaneye götürüldü.

Söz konusu lokantanın kapatıldığı, çalışanlara ve müşterilere nükleik asit testi yapılacağı bildirildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Çinli kadın sinir krizi geçirdi VİDEO