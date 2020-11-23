Koronavirüs aşılarının etkinlik oranı ve fiyatı

Koronavirüs vakalarının tekrar tırmanışa geçtiği bir dönemde, aşı çalışmalarından müjdeli haberler üst üste geldi. Şimdiye kadar dört aşı duyurulurken, bunlardan ikisinin fiyatı belli oldu.

Dünyayı yeniden etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken, ilk umutlandıran haberi Almanya'da çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanları verdi.

ABD'li Pfizer ve Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech'in koronavirüs aşısı, aralarında Türkiye'nin de olduğu 6 ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edildi.

TÜRK BİLİM İNSANLARININ AŞISI YÜZDE 95 ETKİLİ

Denemelerde ciddi bir güvenlik sorunuyla karşılaşılmazken, 3'üncü aşama denemeleri sonuçlandırılan aşının koronavirüse karşı yüzde 95 etkili olduğu duyuruldu.

DOZ BAŞI FİYATI 145 LİRA

Üç hafta arayla iki doz halinde uygulanacak aşıdan 2020'de 50 milyon, 2021'in sonuna kadar ise 1.3 milyar doz üretilmesi planlanıyor. Doz başı fiyatı 15.5 euro (yaklaşık 145 TL) olarak belirlendi.

MODERNA'NIN AŞISININ ETKİLİLİK ORANI YÜZDE 94,5

Aşı çalışmalarında Pfizer ve BioNTech'in ardından ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği aşının yaklaşık yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı.

Son faz denemelerine 30 bin kişinin katıldığı aşının koruma oranı yüzde 94,5 olarak kaydedildi. Aşı uygulanan bazı gönüllüler, kısa süreli halsizlik ve ağrı hissettiklerini söyledi.

AŞININ FİYAT ARALIĞI

London Imperial College'dan Profesör Peter Openshaw, yan etkilere ilişkin, "Bunlar işe yarayan ve iyi bağışıklık tepkisi oluşturan bir aşıdan beklediğimiz etkiler." diye konuştu.

Moderna'nın geliştirdiği aşı, üzerinde çalışılan diğer aşılar arasında en pahalı olanı ve iki doz aşı için hükümetlere yönelik 25-37 dolar (yaklaşık 195-290 TL) aralığında bir fiyatlandırma yapılacağı belirtiliyor.

RUSYA: AŞIMIZ DAHA UCUZ OLACAK

Sputnik V adlı ilk koronavirüs aşısını duyuran ülke, 11 Ağustos'ta Rusya oldu. Kişi başına iki doz şeklinde uygulanan aşının, 10 bin gönüllüde yüzde 92 oranında koruma sağladığı açıklandı.

Aşı rekabetinin kızıştığı bir dönemde Rusya'dan yapılan açıklamada, söz konusu aşının Pfizer/BioNTech ve Moderna’dan daha ucuz bir ücretlendirmeye sahip olacağı, fiyatın gelecek hafta açıklanacağı aktarıldı.

OXFORD'UN AŞISI YÜZDE 70 KORUYOR

Koronavirüs salgınıyla mücadelede son müjdeli haber Oxford Üniversitesi'nden geldi. Oxford ve AstraZeneca'nın ortaklaşa geliştirdiği koronavirüs aşısının, virüse karşı yüzde 70 etkili olduğu açıklandı.

İngitere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "100 milyon dozumuz var. Dağıtımın büyük kısmı yeni yılda olacak." diye konuştu. 100 milyon doz ile 50 milyon insana aşı yapılabilecek.

BBC News'in haberinde, Oxford'un aşısının daha ucuz ve saklanmasının daha kolay olacağı aktarıldı.

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