Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Alexander Kagansky ölü bulundu

Bir apartmanın avlusunda bıçaklanmış şekilde bulunan bilim insanı, şüphelere yol açtı. Rus yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Koronavirüs aşısı üzerinde çalışmalar yürüten Rus bilim insanı Alexander Kagansky, St. Petersburg’da bir apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Rus basınında yer alan haberlerde, apartmanın avlusunda bulunan Kagansky’nin vücudunda bıçaklanma izleri olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kagansky’nin ölmeden önce bir kişiyle boğuştuğu kaydedildi.

RUSYA'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM

"Dünyanın en ünlü bilim insanlarından biri" olarak tanımlanan 45 yaşındaki genetik bilimci ve moleküler biyologun, yaşamını yitirdiği gün eski bir okul arkadaşını ziyaret ettiği belirtildi.

Alexander Kagansky

"KENDİ KENDİNİ YARALADI" İDDİASI

Rusya Soruşturma Komitesi, yaşananlarla ilgili bir şüphelinin cinayet soruşturması kapsamında tutuklandığını açıkladı. Kagansky'i bıçakladığına dair iddiaları reddeden şüpheli, bilim insanının kendi kendini yaraladığını öne sürdü.

Şüpheli, 48 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılırken, yalan dedektörü testine girmesinin beklendiği kaydedildi. Nevskiye Novosti adlı haber sitesi, Kagansky’nin söz konusu okul arkadaşının başka bir gazetenin eski çalışanı Igor Ivanov olduğunu yazdı.

"ÇOK GİZEMLİ BİR KİŞİ"

Alexander Kagansky'den "çok gizemli bir kişi" olarak bahsedilirken, sosyal ağlarının herhangi bir ek bilgi sağlamadığına dikkat çekildi.

KORONA AŞISI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDU

Bir koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Alexander Kagansky'nin, ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Ulusal Kanser Enstitüsü ve Edinburgh Üniversitesi gibi bağlantıları olduğu aktarıldı.

ALEXANDER KAGANSKY KİMDİR

Rus bilim insanı, son olarak ülkesindeki Uzak Doğu Federal Üniversitesi'nde Genomik ve Rejeneratif Tıp Merkezi'nin direktörü olarak görev yapıyordu.

Araştırma alanı; ilaç keşfini ve moleküler tıbbın geleceği için önemli görülen kanseri iyileştirmenin ve dokuları yenilemenin yollarını bulmayı kapsıyordu. Çalışmalarında genetik, sentetik biyoloji ve biyokimyayı bir araya getiriyordu.