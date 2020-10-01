Koronavirüs konusunda en büyük yanlış bilgi kaynağı Trump oldu

ABD'de Cornell Üniversitesi tarafından dünya genelinde yayımlanan 38 milyon İngilizce makale üzerinde yapılan analizde, koronavirüs hakkında ortaya atılan yalanların ve komplo teorilerinde ismi en fazla öne çıkan kişinin ABD Başkanı Donald Trump olduğu ifade edildi.

YANLIŞ BİLGİLERİN YÜZDE 38'İ TRUMP'TAN

Araştırmada, pandemi ile ilgili “yanlış bilgilendirme konuşmalarının” yaklaşık yüzde 38’ini Trump’ın sözlerinin oluşturduğu kaydedilerek, bunun da kendisini "pandemiyi içeren yalanların en büyük itici gücü haline getirdiği" aktarıldı.

"ENDİŞE VERİCİ"

Cornell Bilim İttifakı Direktörü ve çalışmanın başyazarı Sarah Evanega, "ABD Başkanının koronavirüs etrafındaki en büyük yanlış bilgi kaynağı olması, gerçek dünyada sağlık açısından açabileceği ciddi sonuçlar bakımından endişe verici.” ifadelerini kullandı.

EN KAPSAMLI ARAŞTIRMA

1 Ocak ile 26 Mayıs arasında yayımlanan 38 milyon makalenin incelendiği çalışmanın, koronavirüs ile ilgili yanlış bilgilendirme konusunda geleneksel ve internet medyası üzerine yapılmış en kapsamlı araştırma olduğu bildirildi.