Koronavirüs, Macron'un popülaritesini düşürdü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ülkesinde olan destek gün geçtikçe azalıyor.

Koronavirüs salgınını iyi yönetemediği gerekçesiyle tepki toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un popülaritesi düşüyor.

Odoxa araştırma şirketinin anketine göre, salgın nedeniyle Macron'un popülaritesi 7 puan azalarak yüzde 33'e geriledi.

YÜZDE 65, MACRON'U DOĞRU BULMUYOR

Ankete katılanların yüzde 35'i Macron'u iyi bir cumhurbaşkanı olarak nitelendirirken, yüzde 65'i Macron'un politikalarını doğru bulmadığı görüşünü paylaştı.

BAŞBAKAN PHILIPPE'NİN POPÜLARİTESİ DAHA YÜKSEK

Ankette Başbakan Edouard Philippe'in popülaritesine de yer verildi. Buna göre yüzde 46 oranıyla Philippe'in popülaritesinin Macron'dan yüksek olduğu kaydedildi.

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Ülkede 182 bin 942 vaka kayda geçerken, 28 bin 432 ölüm yaşandı. Macron, salgını iyi yönetemediği gerekçesiyle tepkilerin odağında...

MACRON'A "SÜRECİ İYİ YÖNETEMEDİN" TEPKİSİ

Geçtiğimiz haftalarda ülkenin değişik bölgelerinde hastane ziyaretlerinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı, düşük maaş, tarihi geçmiş ve yetersiz ekipman nedeniyle sağlık çalışanlarının tepkisiyle karşılaşmıştı.

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