Koronavirüs Rusya'da mutasyon geçirdi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Koruma Kurumu, koronavirüsün Sibirya'da mutasyon geçirdiğini açıkladı.

Koronavirüsün dünyanın çeşitli bölgelerinde mutasyon geçirdiği haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Salı günü koronavirüs hakkında yeni bilimsel verileri sanal bir sempozyumda açıkladı.

Popova, Sibirya'da dolaşan yeni koronavirüste bazı değişiklikleri tespit ettiklerini söyledi.

VİRÜS, SİBİRYA'DA MUTASYONA UĞRADI

Popova, "Sibirya Bölgesi'nde, belirli mutasyonlarla koronavirüsün yeni bir versiyonunu oluşturmakta olduğuna tanık oluyoruz" dedi.

AVRUPA VE JAPONYA DA DA MUTASYON GEÇİRDİ

Rus Haber Ajansı TASS'ın haberine göre, Rus yetkili söz konusu mutasyonların bulaşıcılık ve öldürücülük konusunda nasıl bir etkiye yol açtığına dair ayrıntı vermedi ancak Avrupa ülkeleri ve Japonya'da da koronavirüsün mutasyona uğradığını belirtti.

RUSYA'DA VİRÜSTEN ÖLÜMLERDE REKOR

Rusya'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 442 ölüm ile "en yüksek günlük ölü sayısı" görülürken, toplam ölü sayısı 34 bine yaklaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 22 bin 410 artarak 1 milyon 971 bin 13'e, iyileşen sayısı ise 22 bin 55 artışla 1 milyon 475 bin 904'e ulaştı.

Ülkede salgın nedeniyle 442 kişinin yaşamını yitirmesiyle en yüksek günlük ölüm kayıtlara geçerken, toplam ölü sayısı 33 bin 931'e çıktı.