Koronavirüs varyantlarına Yunan harfleri önerildi

DSÖ, isim karmaşıklığını ortadan kaldırmak için Yunan alfabesinden dört harfi tavsiye etti.

Harfler ve numaralardan oluşan isimlere sahip koronavirüs varyantlarının telaffuzlarını basit hale getirmek amacıyla Yunan alfabesinin harfleri önerildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), varyantların karmaşık olduğu belirtilen isimlerine alternatif olarak önerilerini açıkladı.

ALFA, BETA, GAMA, DELTA...

Birleşik Krallık (B.1.1.7 - 20I/501Y.V1 - VOC 202012/01), Güney Afrika (B.1.351 - 20H/501Y.V2), Brezilya (P.1 - P.1 20J/501Y.V3) ve Hindistan (B.1.617) varyantları olarak bilinen dört mutasyonlu koronavirüse, sırasıyla Alfa, Beta, Gama, Delta harfleri verildi.

DSÖ'den "Avantajları olsa da, bu bilimsel isimlerin söylenmesi ve hatırlanması zor olabilir ve yanlış raporlamaya eğilim gösteriyorlar." açıklaması yapıldı.

"HİÇBİR ÜLKE DAMGALANMAMALI"

Tarihsel olarak virüsler, isimleri Kongo nehrinin adını taşıyan Ebola gibi ortaya çıktığı düşünülen konumlarla ilişkilendiriliyor.

Ancak bu, bölgelere zarar verebiliyor ve kökenleri bilinmeyen 1918'deki "İspanyol gribi" salgınında olduğu gibi çoğu zaman yanlış algılara yol açabiliyor.

DSÖ epidemiyolojisi uzmanı Maria Van Kerkhove, "Varyantları tespit etmek ve bildirmek için hiçbir ülke damgalanmamalıdır." dedi.