- Haberler
- Dünya Haberleri
- Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'a destek gösterisi
Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'a destek gösterisi
ABD'de Cumhuriyetçiler, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde tedavi gören Başkan Trump için sokaklara döküldü.
- Haber Merkezi
- 04.10.2020 - 14:52
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmasının ardından dünya liderlerinden geçmiş olsun mesajları aldı.
Tedbir amaçlı Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde gözetim altında tutulan Trump'a destek için Cumhuriyetçiler gösteri düzenledi.
Beyaz Saray'da İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino, ülkesindeki gösterilerden bir görüntüyü Twitter hesabından paylaştı.
CUMHURİYETÇİLER TRUMP İÇİN SOKAKTA
Göstericiler, bir yol boyunca 2020 Başkanlık seçimleri sürecinde zorlu günlerden geçen Trump'a destek pankartlar açtı, araçlardan kornalar çalındı.
ABD Başkanı Trump da paylaştığı görüntüye "Çok teşekkürler" notunu düştü.
Trump'a destek gösterisi ViDEO