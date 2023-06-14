Kosova özel kuvvetlerinde görevli 3 polis, Sırp polisi tarafından gözaltına alındı Sırbistan polisinin, Kosova özel kuvvetlerinde görevli 3 polisi gözaltına aldığı, gözaltına alınan polislerin sınırı geçerken yakalandığı iddia edildi. Kosova tarafı ise polislerin, Sırp kolluk kuvvetlerince kaçırıldığını savundu.

İHA

Sırbistan ve Kosova arasında gerilim yeniden arttı. Sırbistan-Kosova sınırındaki Jarinje’de Sırbistan polisi tarafından Kosova özel kuvvetlerinde görevli 3 polis gözaltına alındı. Sırbistan tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan polislerin Sırp bölgesinde geçtiğini belirtildi.

Kosova İçişleri Bakanı: "Polislerimiz görev sırasında Sırplarca kaçırıldı"

Polislerin gözaltına alındığı doğrulayan Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Sırbistan’ın Kosova topraklarına girdiğini ve 3 polis memurunu kaçırdığını ifade etti. Sırbistan’ın bu hamlesinin, anlaşmaların ihlal edilmesi anlamına geldiği ve uluslararası normlara aykırı olduğuna işaret eden Sveçla, polis memurlarının Kosova topraklarının derinliklerinde statik bir kontrol noktasında konuşlandırıldığını ve normal görevlerini yerine getirdikleri sırada kaçırıldıklarını belirtti.

"Provokasyonlar durdurulmalı"

Sveçla, uluslararası camiadan derhal polis memurlarının serbest bırakılmaları ve Sırp polisinin provokasyonlarını durdurması için talepte bulundu.

Sırp polisi, gözaltına alınan polislerin Rifat Zeka, Beqir Sefa ve Mustafa Shemi oldukları açıklandı.