Kosova’da çiftçiler traktörleri ile yollara çıkarak hükümeti protesto etti

Kosova’da çiftçiler traktörleri ile yollara çıkarak hükümeti protesto etti

Koronavirüs döneminde yeterli destek alamadıklarını belirten yüzlerce çiftçi, traktörleri ile başkent Priştine sokaklarında tur atarak Tarım Bakanlığı’nı protesto etti.

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs, birçok ülkede ekonomik zorlanmalara neden oldu.

Kosova’da çiftçiler, salgın döneminde yeterli destek alamadıklarını belirterek traktörlerini tarlalarda değil, sokaklarda sürdü.

Kosova Tarım Bakanlığı’nın yeterli destek sağlamamasına isyan eden yüzlerce çiftçi, buğday sübvansiyonu kriterlerinden de memnun olmadıklarını belirterek 200’e yakın traktör ile başkent Priştine’nin caddelerinde protesto düzenledi.

Protesto gösterisi, koronavirüs nedeniyle kısa sürdü. Eyleminin amacının, Tarım Bakanlığı’na ülkede tarımın ağır şartlar altında yapıldığının gösterilmesi olduğu belirtildi.

PRİŞTİNE SOKAKLARINDA TURLADILAR

Bakanlığın belirlediği kriterler nedeniyle çiftçilerin yüzde 80’inin sübvansiyon başvurusu yapamayacağını söyleyen göstericiler, 2020-2021 sübvansiyon başvuru sürecinin iptal edilmesini ve alınan kararın gözden geçirilmesini talep etti.

Çiftçiler bu talepleri, dilekçe olarak Tarım Bakanı’na ilettikten sonra, traktörleriyle Priştine sokaklarında turladı.

DAHA BÜYÜK PROTESTO UYARISI

Taleplerinin karşılanmaması durumunda çiftçiler, daha büyük bir protesto düzenleyeceklerini belirtti.

Çiftçi Tahir Demaj, çiftçiliğin içinde bulunduğu ağır durumun Tarım Bakanlığı’nın destekleriyle aşılabileceğini ifade ederek hükümetten çiftçilere sahip çıkmasını talep etti.

Bir diğer çiftçi İbish Matani, buğday sübvansiyonu konusunda belirlenen yeni kriterlerin, buğday üreticilerini zora sokacağını belirterek, kriterlerin yumuşatılmasını istedi.

Kosova’da çiftçiler traktörleri ile yollara çıkarak hükümeti protesto etti VİDEO



SÜBVANSİYON ŞARTLARI SERTLEŞTİRİLDİ

Kamber Yıberi ise, geçen yıllarda buğday ekili bir hektar başına devletten 150 euro aldıklarını hatırlatarak bu rakamın düşürüldüğünü, sübvansiyon alabilmek için şartların sertleştirildiğini söyledi.