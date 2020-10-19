Kosova'da iki liseli kız öğrencinin sevgili kavgası

Kosova'da iki liseli kız öğrencinin sevgili kavgası

İki öğrencinin yumruk yumruğa kavgası cep telefonu kamerasına yansırken, okul arkadaşları bu kavgayı gülerek izledi.

Kosova’da liseli öğrenci, sevgilisine sosyal medyadan yazdığı için arkadaşıyla tartışmaya başladı.

Birbirine hakaret eden kızlar, sinirlerine hakim olamayarak okul bahçesinde tartışmaya devam etti. Saç saça, baş başa giren liseli kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.

GÜLEREK İZLEDİLER

Arkadaşlarının, kavga eden öğrencileri ayırmak yerine gülerek izlemeleri tepki çekti.

Kosova'da kızların sevgili kavgası İZLE

OKUL YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyaya düşen kavgaya ait görüntüler, okul yönetimini harekete geçirdi. Söz konusu olaya ilişkin inceleme başlatıldı.