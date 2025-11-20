Kosova'da meclis feshedildi, erken seçim süreci başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siyasi çıkmaz...

Kosova'da 9 Şubat'ta yapılan genel seçimlerin ardından başlayan hükümet kurma sürecinde yaşanan çıkmaz, ülkeyi erken genel seçime götürdü.

GEREKLİ DESTEĞİ ALAMADI

Seçimlerden birinci parti çıkan Kendin Karar Al Hareketi'nin (Vetvendosje/LVV) ikinci başbakan adayı Glauk Konjufca'nın dün Meclis'e sunduğu kabine, yapılan güven oylamasında gerekli desteği alamadı.

120 sandalyeli Meclis'te yapılan oylamada 56 milletvekili "evet", 53 milletvekili "hayır" oyu kullandı, 4 milletvekili ise "çekimser" kaldı.

Konjufca liderliğindeki hükümet, gerekli olan 61 oya ulaşamayarak güvenoyu almayı başaramadı.

MECLİS FESHEDİLDİ

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise, bugün siyasi parti temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin ardından yaptığı resmi açıklamayla meclisi feshettiğini duyurdu.

Osmani, ikinci başbakan adayının da hükümeti kuramamasının meclis tarafından resmen teyit edilmesinin ardından Anayasa gereği bu adımı attığını belirtti.

Meclisin feshedilmesiyle birlikte Kosova'da erken seçim sürecine girildi.

Cumhurbaşkanı Osmani'nin önümüzdeki günlerde erken genel seçimlerin tarihini açıklaması bekleniyor.

KOSOVA TARİHİNDE İLK KEZ İKİ BAŞBAKAN ADAYI HÜKÜMETİ KURAMADI

Kosova'daki kriz, yeni hükümeti oluşturacak çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle haftalardır devam ediyordu.

Cumhurbaşkanı Osmani'nin ilk olarak görevlendirdiği Vetvendosje lideri Albin Kurti, 26 Ekim'deki oylamada hükümet için gerekli güvenoyunu alamamıştı.

Ardından görevlendirilen ikinci aday Glauk Konjufca da başarısız olunca Anayasa'nın Meclisin feshedilmesini öngören maddesi devreye girdi.

Anayasa'ya göre, başbakan adaylarının iki kez üst üste hükümeti kuramaması durumunda Cumhurbaşkanı Meclisi feshetmek ve en geç 40 gün içinde seçim tarihini ilan etmek zorunda.

Bu durum, Kosova tarihinde ilk kez iki başbakan adayının art arda hükümeti kurmayı başaramamasıyla yaşandı.

SEÇİM SONUÇLARI VE SÜREÇ

9 Şubat seçimlerinde 120 sandalyeli Meclis'in 100 sandalyesinden 48'ini Vetvendosje, 24'ünü Kosova Demokratik Partisi (PDK), 20'sini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 8'ini ise Kosova Geleceği İçin İttifak (AAK)/NISMA kazanmıştı.

Diğer 20 sandalye ise azınlık topluluklarına ayrılmış durumda. Sırp topluluğuna ayrılan başkan yardımcılığı seçiminin 10 Ekim'de yapılmasıyla birlikte hükümet kurma sürecinin önü açılmıştı.

Öte yandan 2021'de başbakan seçilen Albin Kurti, yeni hükümet kurulamadığı için görevini geçici olarak sürdürmeye devam ediyor.