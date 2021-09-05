Kosova'da midesinden Nokia 3310 çıktı

Kosova'nın başkenti Piriştine'de ilginç bir olay yaşandı. Doktorlar 33 yaşındaki bir erkek hastanın midesinden, Nokia 3310'un yenilenmiş versiyonunu ameliyatla çıkardı.

Kosova'nın başkenti Priştine'de doktorlar, Nokia 3310 model bir cep telefonunu yutan adamı ameliyat etti.

Telefonun adı açıklamayan adamın midesinde dört gün kaldığı belirtildi. Başarılı operasyonu gerçekleştiren sağlık ekibinin başındaki doktor Skender Teljaku, adamın midesinden çıkarılan telefonun fotoğrafları ile röntgen ve endoskop görüntülerini Facebook'ta yayınladı.

TELEFON MİDEDE 3 AYRI PARÇAYA BÖLÜNDÜ

Teljaku yaptığı açıklamada, tıbbi ekibin telefonu mideyi kesmeden, endoskop olarak bilinen özel cihazlar kullanarak üç ayrı parçaya ayırmayı başardığını söyledi.

Teljaku, ayrıca yaklaşık iki saat süren işlem sırasında "herhangi bir komplikasyon" yaşanmadığını sözlerine ekledi.

Bununla birlikte 33 yaşındaki adamın telefonu yuttuktan sonra yaşadığı acı nedeniyle Kosova'nın başkentindeki hastaneye gitmeye karar verdiği aktarıldı.

NASIL YUTTUĞU BİLİNMESE DE DURUMU İYİ

Teljaku, özellikle bataryanın en tehlikeli parçası olduğunu, patlayarak hayatı potansiyel olarak tehlikede olan adamın bağırsaklarına kimyasal salabileceğini söyledi.

Adamın telefonu nasıl ve neden yuttuğu bilinmiyor, ancak Teljaku hastanın sağlığının iyi olduğunu söyledi.

İLK VERSİYONU 21 YIL ÖNCE SATILDI

Öte yandan, adamın yuttuğu telefonun ilk versiyonu 21 yıl önce sürüldü.

Cihaz, kısmen dayanıklılığı nedeniyle yıllar içinde bir kült haline geldi.

Nokia, telefondan dünya çapında 126 milyon adet sattı.