Kosova’da polis ile Sırp grup arasındaki çatışma devam ediyor Kosova’nın Leposaviç sınır bölgesinde polis ile Sırp grup arasındaki çatışma devam ederken, 3 Sırp saldırganın etkisiz hale getirilmesi ile çatışmadaki can kaybı 4’e yükseldi.

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İHA

Kosova topraklarına izinsiz şekilde giren Sırp gruba, polisin müdahalesi devam ediyor.

Zırhlı bir araçla Kosova sınırından 15 kilometre içeri giren bir grup Sırp, Kosova polisine ateş açmış ve 1 polis memuru hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 2 polis de yaralanmıştı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Leposavic sınır bölgesinde çıkan çatışmada, 3 Sırp saldırganın etkisiz hale getirilmesi ile çatışmadaki can kaybı 4’e yükseldi.

Saldırganlar manastıra sığındı

Kosova Başbakanı Albin Kurti yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde ağır silahlı yaklaşık 30 Sırp'ın bölgede bir manastıra girdiğini belirtti.

Banyska Manastırı’da konuşlanan saldırganlara seslenen Kurti, Kosova polisine teslim olmaları çağrısında bulundu.

KFOR’dan müdahale sinyali

NATO’nun Kosova Barış Gücü KFOR tarafından yapılan açıklamada, kuzeydeki durumun ve çatışmaların yakından takip edildiği ve ihtiyaç duyulması halinde müdahaleye hazır olunduğu ifade edildi.

ABD Kosova Büyükelçisi Jeffrey Hovenier ise, Başbakan Kurti'yi makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)