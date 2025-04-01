Kosova'da postaneye el bombası atıldı

AA & Ensonhaber

Kosova polisinin yaptığı açıklamaya göre, dün gece Zveçan'daki Kosova Postanesi'ne iki el bombası atıldığı doğrulandı. Olayda bir el bombası patlarken, diğeri polis ekiplerince güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yetkililer, patlamanın ardından herhangi bir ölü ya da yaralı olmadığını, yalnızca postanede maddi hasar meydana geldiğini bildirdi. Kosova polisi, bu saldırıyı şiddetle kınayarak, faillerin tespitine yardımcı olmak için işbirliği çağrısı yaptı.

SIRP POSTANELERİNİ KOSOVA DEVRALMIŞTI

Kosova'nın kuzeyindeki Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde faaliyet gösteren Sırbistan Postanesi'ne ait 9 şube, geçtiğimiz yıl Kosova makamlarının düzenlediği operasyonla kapatılmıştı. Bu şubelerin yerine yakın zamanda Kosova Postanesi'nin şubeleri hizmet vermeye başlamıştı.