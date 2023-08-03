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Yaban hayatının en tehlikeli hayvanlarından biri de timsahlar.

Dünyada belirli bölgelerde yaşasalar da timsahlar, birçok noktada insanlarla aynı doğayı paylaşıyor.

Orta Amerika ülkeleri de o bölgelerin içinde bulunuyor.

Bu bölgelerden ise sık sık saldırısı haberleri geliyor.

Nehre giren futbolcu genci timsah yedi

Son talihsiz olay Kosta Rika'dan.

Ülkenin kuzeybatısındaki Santa Cruz bölgesinde trajik bir olay yaşandı.

Kosta Rika liginde Deportivo Río Canas isimli takımda oynayan 29 yaşındaki futbolcu Jesus Alberto Lopez Ortiz, bölgedeki Canas nehri kenarında antrenman yaparken serinlemek için nehre girdi.

Talihsiz genç, köprüden atladığı nehirde büyük bir timsahın saldırısına uğradı.

Kalıntılarını almak için timsahı vurdular

Marca gazetesinin haberine göre saldırıda hayatını kaybeden genç hakkında açıklama yapan yerel polis, ölümün boğulma sonucu mu yoksa timsah saldırısında mı gerçekleştiğinin henüz belirlenmediğini belirtti.

Kosta Rika'da timsah nehre giren futbolcuyu yedi

Timsahın sürüklediği anlar kamerada

Saldırıdan sonra bölgede toplananların cep telefonu kameralarına timsahın talihsiz genci su altında sürüklediği görüntüler yansıdı.

Kan dondurucu görüntülerde, timsahın polis tarafından vurulduğu anlar da yer aldı.

Yapılan açıklamada timsahın, talihsiz gencin kalıntılarının çıkartılması için vurulduğu belirtildi.