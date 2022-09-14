Kral 3. Charles elindeki kalemin mürekkep akıtmasına kızıp bulunduğu odayı terketti. O anlarda kameralar kayıttaydı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Kral olarak tahta geçen 3. Charles'ın öfkeli görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

Deftere yanlış tarih attı

Kuzey İrlanda'daki Hillsborough Kalesi'ne bugün yaptığı ziyaretin canlı yayınlandığı videoda, Kral 3. Charles'ın, ziyaretinin ardından ziyaretçi defterine 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini attığını söylediği görüldü.

"Kahrolası şeye tahammül edemiyorum"

Kral 3. Charles, eşi Camilla'nın yanlış tarihi imzaladığını hatırlatmasının ardından elindeki kalemin mürekkep akıtmasına sinirlenerek, "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum." dedi.

Videoda Kral 3. Charles'ın, eline mürekkep bulaşmasının ardından odayı terk ettiği ve deftere imzayı eşi Camilla'nın attığı görüldü.

Kral 3. Charles kaleme sinirlendi, odayı terketti - Video

Daha önce de yardımcılarına kızmıştı

Kral 3. Charles daha önce de tahta çıkma töreninde imza atarken yardımcılarına kızgın bir ifadeyle masada elini koyacağı yerin boşaltılması talimatını verirken görüntülenmiş ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

3. Charles'ın görevliye eliyle yaptığı hareket gündem oldu - Haberi için tıklayınız -