Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni için davetiye tanıtıldı İngiltere Kralı 3. Charles’ın 6 Mayıs’ta yapılacak ‘taç giyme törenine’ katılacak kişilere gönderilecek davetiye kamuya tanıtıldı. Davetiyede eşi Camilla’nın unvanının ‘Kraliçe’ olarak yazıldığı dikkat çekti.

DHA

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül tarihinde 96 yaşında hayatını kaybetti.

Elizabeth'in vefatının ardından İngiltere’de 3. Charles dönemi resmen başladı.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra Charles, İngiltere Kralı ilan edildi.

Davetiyeler basıldı

Kral 3. Charles’ın 6 Mayıs’ta başkent Londra’daki Westminster Abbey’de yapılacak Taç Giyme Töreni için basılan davetiyeler, Buckhingham Sarayı tarafından kamuya tanıtıldı.

2 bin adet basılacak davetiyede, İngiliz folklorundan ‘yeni hükümdarlığı yansıtması için bahar ve yeniden doğuşun simgesi kadim bir figür olan Yeşil Adam figürü’ içerdiği görüldü.

Kraliçe yazması dikkat çekti

Ülkedeki çayırlarda yetişen çiçeklerle bezeli davetiyede ayrıca Kral 3. Charles’ın eşi olduğu için ‘Kraliçe Eş’ (consort) unvanı taşıyan Camilla’nın sadece ‘Kraliçe’ unvanı ile yazıldığı dikkat çekti.

"Kral George'un taç giyme töreni içindir"

Kraliyet arşivlerinden en eski taç giyme davetiyesinin fotoğrafı da paylaşılarak "Kraliyet Arşivlerindeki en eski taç giyme töreni davetiyesi, 22 Eylül 1761'de gerçekleşen Kral George III ve Kraliçe Charlotte'un taç giyme töreni içindir." denildi.