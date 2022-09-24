Kral Charles, annesi Elizabeth'in kırmızı kutularını devraldı

Kraliyet ailesinde önemli bir yere sahip olan kırmızı kutuların açılımı, Kraliçe Elizabeth'in vefatıyla birlikte oğlu Kral Charles tarafından yapılmaya başlandı.

Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti ve tahta, oğlu 3. Charles oturdu.

Kral Charles'ın tahta çıkması dünya gündemindeki yerini korurken, Buckingham Sarayı tarafından yeni bilgiler de servis ediliyor.

Sarayın Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda Kral Charles'ın görevi başında olduğuna vurgu yapıldı. Fotoğrafta dikkat çeken bir diğer detay ise kırmızı kutu oldu.

Kırmızı kutunun sırrı

Charles’ın Buckingham Sarayı'ndaki On Sekizinci Yüzyıl Odasında resmi hükümet görevlerini yerine getirdiği sırada önünde açık olan kırmızı kutu, Kraliçe 2. Elizabeth’in 70 yıllık hükümdarlığı boyunca da sık sık ortaya çıkmıştı.

Kraliyette büyük bir öneme sahip olan kırmızı kutular, Birleşik Krallık'taki hükümet bakanlarından ve diğer krallıklardan gelen evrakları içeriyor. Kutuların üretimi, İngiliz deri ürünleri şirketi Barrow Hepburn & Gale tarafından saraya özel olarak yapılıyor.

Noel hariç her gün kutu açtı

Hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth tahtta bulunduğu süre boyunca Noel Günü hariç, her gün bu kutulardan yeni bir tane aldı.

Sadece İngiltere hükümeti değil Commonwealth temsilcilerinden gelen kağıtları de içeren bu belgeler dünyanın neresinde olursa olsun, özel sekreterin ofisinden Kral'a kilitli, kırmızı bir sevkiyat kutusunda gönderilmeye devam edecek.

Belgelerin içeriği

Bu belgeler arasında imza gerektiren evraklar, brifing belgeleri ve gelecek toplantılarla ilgili bilgiler yer alır.

Buckingham Sarayı, sosyal medyada paylaştı

Saray tarafından paylaşılan fotoğrafta Charles yaldızlı bir masada oturuyor ve yanındaki açık kırmızı kutuda biri kurdeleyle bağlanmış önemli kağıtlara uzanıyor.

Arka planda, ebeveynlerinin 1951'de Noel için VI. George'a verdikleri çerçeveli siyah beyaz bir fotoğrafı var.

Önümüzdeki aylarda 12 kutu teslim edilecek

Daha önce, lüks İngiliz deri ürünleri şirketi Barrow Hepburn & Gale, Charles için kutuların üretimde olduğunu doğrulamıştı. 11 Eylül'de firma sözcüsü, Kral'ın başlangıçta yeni kraliyet şifresini taşıyacak altıdan fazla kutu alacağını söyledi.

Önümüzdeki aylarda on ila 12 kutunun aşamalı olarak yapılması ve kraliyete teslim edilmesi düşünülüyor.

Kutu, saray dışında kimseye satılmıyor

Fiyatı olmayan ve hiç piyasaya sürülmeyen her kutunun kendine ait şifreli kilidi vardır ve uzun yıllar dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Şirket web sitesinde, kutularının 'dünya çapında sahiplerini takip ederek ofislerinin sorumluluklarını yerine getirebilmelerini sağladığını' söylüyor ve ekliyor:

“Dünyanın neresinde egemen veya bakan olursa, Kırmızı Kutu yakındadır.”

Rolü asırlardır değişmedi

Barrow Hepburn & Gale, kutuların rolünün 'yüzyıldan fazla bir süredir değişmediğini' söyledi.

Kırmızı rengin anlamı

Yaygın olarak kabul edilen neden, ailesinin, Saxe-Coburg-Gotha'nın kollarında belirgin bir şekilde kullanıldığı için rengi tercih ettiği söylenen Kraliçe Victoria'nın eşi Prens Albert ile ilgilidir.

Ancak, Kraliçe I. Elizabeth'in temsilcisi Francis Throckmorton'un İspanyol büyükelçi Bernardino de Mendoza'ya siyah pudinglerle dolu özel olarak yapılmış kırmızı bir evrak çantası sunduğu 16. yüzyılın sonlarına dayanan bir düşünce de hakim.

Tarihçiler bunu “Kraliçe'nin resmi bir bildirisi olarak görüldü ve bu nedenle kırmızı renk devletin resmi rengi oldu.” diyerek açıklıyor.