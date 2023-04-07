Kral Charles banknotlarında sona yaklaşıldı: 2024'te dolaşıma girecek İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresinin yer aldığı 5, 10, 20 ve 50 poundluk banknotların basımında sona gelindiği açıklandı.

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İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in ölümünün ardından ülkede yapılan değişikliklere madeni paralar, banknotlar ve pullar da eklendi.

Yeni kararla birlikte ülkede kullanılan banknotlarda İngiltere Kralı Charles'ın fotoğrafı yer alacak.

Yeni devlet başkanına uyum sağlama süreci devam ederken, Kral 3. Charles'ın portresinin bulunduğu banknotların tasarımı merakla bekleniyordu.

Banknotlarda sona doğru

İngiltere Merkez Bankası, tasarımları tamamlanan ve basım sürecine başlanan banknotları paylaştı.

2024 yılının ortasından itibaren dolaşıma girmesi beklenen olan ve Kral Charles'lı 5,10, 20 ve 50 poundluk banknotların son hali yeniden gündeme geldi.

Yeni banknotların ön yüzünde ve güvenlik için şeffaf bırakılan pencere bölümünde Kral Charles’ın portresi yer alacak.

Elizabeth'li banknotlar kullanılmaya devam edecek

Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Merkez Bankası, Kraliçe 2. Elizabeth'in portresini taşıyan tüm polimer banknotların yasal ödeme aracı olarak kalmaya devam edeceğini ve halkın normal şekilde kullanabileceğini belirtti.

Öte yandan açıklamada, Kraliyet Ailesi'nin rehberliği doğrultusunda bu değişikliğin çevresel ve finansal etkisini en aza indirmek için yapıldığı da yer aldı.

Yeni banknotların sadece eskimiş banknotlar yerine ve banknot talebindeki artışı karşılamak için basılacağı, bu nedenle Kraliçe Elizabeth ve Kral Charles'ın portesinin bulunduğu banknotların aynı anda dolaşımda olacağı bilgisi de paylaşıldı.