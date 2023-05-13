Kral Charles, Buckingham Sarayı'nda varisleriyle poz verdi Buckingham Sarayı, 74 yaşında olan ve taç giyen en yaşlı hükümdar olarak tarihe geçen Kral Charles'ın, Prens William ile torunu Prens George ile resmi portresini paylaştı.

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İngiltere yeni bir döneme girdi.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles için 6 Mayıs'ta taç giyme töreni düzenlendi.

Törene ilişkin ülkede günlerce hummalı hazırlıklar yapıldı.

74 yaşındaki eş yaşlı hükümdar

Beklenen günün gelmesiyle birlikte de Kral Charles, 6 Mayıs'ta Wesminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen taç giyme töreniyle resmen İngiltere'nin hükümdarı oldu.

Tören, Kraliçe Elizabeth'in 2 Haziran 1953'te gerçekleşen taç giyme töreninden bu yana yapılan ilk taç giyme töreni oldu.

74 yaşında olan Kral Charles, taç giyen en yaşlı hükümdar olarak tarihe geçti.

'Ben kral oldum' pozu

Son olarak 70 yıl sonra İngiltere'de ilk kez gerçekleşen taç töreni için kraliyet üyeleri bir araya geldi.

Kraliyet ailesinin portrelerini yayınlayan Buckingham Sarayı yeni bir kare paylaştı.

Kral Charles'e oğlu Prens William ile torunu Prens George eşlik etti.

Charles, "Ben kral oldum" pozuyla gündem oldu.

Varisleriyle bir arada

Kral Charles kraliyet kıyafetleriyle, imparatorluk tacı, küresi ve asasıyla birlikte poz verdi.

40 yaşındaki Prens William ise taht sırasında babasından sonra geliyor. 9 yaşındaki Prens George ise tahtın üçüncü varisi.

Konsort Kraliçe olarak anılan Camilla da taç giyme töreninin ardından resmen Kraliçe unvanının yeni sahibi oldu.