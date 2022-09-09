Kral III. Charles, ilk halka seslenin konuşmasında İngiltere Anayasası'nın ülkenin temelini oluşturacağını ve sadakatle hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth dün hayatını kaybetti.

Ülkede yas ilan edilirken tahta Kraliçe'nin yıllardır veliahtı durumundaki oğlu Charles geçti.

Tahta geçtiği ilan edilen Kral III. Charles ilk kez halka seslendi.

Annesi gibi İngiltereye ve İngilizlere sadahatle ömrü yettiğince hizmet edeceğini söyleyen Charles, konuşmasını annesine teşekkür ederek sonlandırdı.

"Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak"

Yeni Kral, konuşmasında "Kraliçe çok büyük adanmışlık gösterdi ben de aynısını yapma noktasında size vaadimi sunuyorum. Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak.

Kral Charles ilk kez halka seslendi VİDEO

"Sizlere saygı, sadakat ve sevgiyle hizmet edeceğim"

Birleşik Krallık'ın neresinde yaşarsanız yaşayın, dünyanın neresinde olursanız olun, sizlere saygı, sadakat ve sevgiyle hizmet edeceğim hayatım boyunca yaptığım gibi.

Elbette yeni sorumluluklar alıyor olacağım, hayatım değişecek. Benim için zamanımı ve enerjimi bugüne kadar yaptığım gibi hayır işlerine ayırabileceğimi zannetmiyorum, çünkü sorumluluklarım değişiyor.

"William da İskoç ya tahtının sahibi olacak"



Bu işi başkalarına bırakıyor olacağım. Ailem için de çok şey değişecek. Sevgili eşimin bana olan desteğine güveniyorum. 70 sene önce annem tahta çıktı kraliçe olarak.

Şimdi benim eşim, kralın eşi kraliçe sıfatıyla benimle olacak. Veliahdımız William da İskoç ya tahtının sahibi olacak.

O da gereken sorumlulukları yerine getirmeye devam edecek. 50 yıldan bu yana yapmış olduğum işleri şimdi William yapacak. Henry ve Megan, onlar da kendi yaşamlarını sürdürmeye devam edecekler." ifadelerine yer verdi.

Yeni Kral'ın ilk halka sesleniş konuşmasından satır başları;

"Bütün hayatını buna adamıştı"

"Bu onun temeldeki kişisel adanmışlığıydı. Bütün hayatını buna adamıştı. Fedakarlıklar yaptı görevi için. Adanmış bir şekilde hizmet etti, geri adım atmadı.

İlerleme zamanlarında, değişim zamanlarında, kutlama zamanlarında ve üzüntü zamanlarında, kayıp zamanlarında hep bu ruhla hizmet etti. Hayatı boyunca geleneğe bağlılığını gördük.

Ve tabii ki ilerlemeyi de hep göz önünde bulundurdu. Ülkemizi, ulusumuzu daha ileri taşımaya çalıştı. Onun ortaya koymuş olduğu adanmışlık esasında hizmetinin sembolü oldu.

"Hayatını adamış olduğu bu hizmeti her zaman yaşatacağım"

Majesteleri, Kraliçe hem insan olarak ve halkı için en iyisini yapan hükümdar olarak karşımıza çıkıyor. Annemin anısını ve hayatını adamış olduğu bu hizmeti her zaman yaşatacağım.

Bizim değerlerimiz her zaman için varlığını sürdürecek. Görevimiz de devam edecek. Özellikle İngiltere Kilisesi ile olan bağlantımız, bağlılığımız, ilişkimiz devam edecek.

Bu imanla, inançla başkalarına yardıma devam edeceğimiz. Özgürlük, gelenek ve sorumluluklarımızın bilincinde olarak parlamenter hükümet temelinde çalışmalarımız devam edecek.





"1 hafta içerisinde defin törenini gerçekleştireceğiz"

1 hafta içerisinde ulus olarak, İngiliz Uluslar Topluluğu ve küresel toplumu olarak bir araya geleceğiz ve Kraliçe'nin defin törenini gerçekleştireceğiz. Onun ortaya koymuş olduğu örneğin ışığında onu anacağız.

Ailem adına samimiyetle ve cani yürekten göndermiş olduğunuz dileklere teşekkür etmek istiyorum.

Annesine teşekkür etti

Sevgili anneme... Sen artık ebedi yolculuğuna çıktın ve ben sadece şunu söylemek istiyorum; teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sevgin ve adanmışlığın için ailemize ve ulusumuza o kadar güzel hizmet ettin ki uzun yıllar boyunca, melekler ebedi istirahatinde seninle olsun."