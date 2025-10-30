Kral Charles, Prens Andrew’un tüm ünvanlarını geri aldı: Royal Lodge’dan tahliye süreci başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Saraydan yayımlanan duyuruda, Kral Charles’ın kararının ardından Prens Andrew’a tüm nişan, unvan ve onursal payelerinin iptal edildiği bildirildi.

Ayrıca Andrew’un uzun süredir yaşadığı Royal Lodge’un kira korumasının sona erdiği ve tahliye bildiriminin tebliğ edildiği belirtildi.

Andrew’un özel bir konuta taşınacağı aktarılırken, “Hakkındaki suçlamaları reddetmeye devam etse de, bu yaptırımların gerekli olduğu değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Saray açıklamasında ayrıca, cinsel istismar mağdurlarına destek vurgusu yapıldı:

Kral ve Kraliçe, her türlü istismar mağduru ve hayatta kalanların yanındadır.

EPSTEİN SKANDALI YENİDEN GÜNDEMDE

Karar, Jeffrey Epstein skandalı ve ABD’li mağdur Virginia Giuffre’nin iddiaları yeniden gündemdeyken geldi. Geçtiğimiz hafta yayımlanan “Nobody’s Girl” kitabında Andrew'a ilişkin yeni detaylar yer almış, Giuffre’nin 17 yaşındayken üç kez Prens Andrew ile ilişkiye girdiği iddiası kitapta yer almıştı.

Giuffre, Nisan ayında hayatına son vermişti.

TÜM ÜNVAN VE AYRICALIKLARINI KAYBETTİ

Prens Andrew daha önce kamu görevlerinden çekilmiş ve York Dükü ünvanı dahil resmi statülerinden feragat etmişti. Buna rağmen Windsor’daki Royal Lodge’da kalmayı sürdürüyordu.

2003’ten bu yana kullandığı malikaneyi 75 yıllık sözleşme ile kiralayarak yılda sembolik bir ücret ödediği ortaya çıkmış, durum parlamentoda da tartışma konusu olmuştu.

PARLAMENTODA İNCELEME ÇAĞRISI

Liberal Demokrat lider Ed Davey, Royal Lodge kira sürecinin detaylarının incelenmesini istemiş ve Kraliyet Mülkleri için soruşturma komisyonu kurulmasını önermişti.

Başbakan Keir Starmer, “Kraliyet Mülkleri söz konusu olduğunda uygun bir inceleme yapılması önemlidir. Kesinlikle destekliyorum.” demişti.

Kararın ardından gözler, Andrew’un Royal Lodge’dan ayrılacağı tarihe çevrildi.