Kral Charles’ın ertelenen Fransa ziyareti başladı İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla, mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan ancak ülkedeki protestolar nedeniyle ertelenen 3 günlük Fransa ziyaretine başladı.

İHA

İngiltere Kralı III. Charles, ‘kral’ olarak ilk kez Fransa’yı ziyaret ediyor.

6 Mayıs’ta taç giyen Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla'nın mart ayında gerçekleştirilmesi beklenen ancak Fransa’daki emeklilik reformuna karşı yapılan protestolar nedeniyle ertelenen ziyareti, yoğun güvenlik önlemleri altında başladı.

Fransa Başbakanı karşıladı

İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla, Orly Havalimanı'nda Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Dışişleri Bakanı James Cleverly ve Fransa’nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Dame Menna Rawlings tarafından karşılandı.

Kral Charles, havalimanının ardından kendisi için düzenlenen resmi karşılama törenine katıldı.

Anıta çelenk bıraktılar

İki ülke marşlarının okunduğu törenin ardından Kral Charles, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kral Charles, 3 günlük Fransa ziyaretinde bu akşam onuruna verilecek yemek öncesinde Macron'la görüşecek.

Kral ve kraliçe, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Elysée Sarayı'na geçecek.

Kral ve kraliçe heyecanlı olduklarını belirtti

Kral Charles ve Kraliçe Camilla, Fransa ziyareti öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak heyecanlarını dile getirdi.

Kral ve kraliçe İngilizce ve Fransızca yaptıkları paylaşımda şunları kaydetti:

Kral ve kraliçe olarak Fransa’ya gerçekleştirdiğimiz ilk resmi ziyaretimizde Paris ve Bordeaux'da size katılmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. İki ülke arasındaki özel bağı ve harika ülkenizin sunduğu her şeyi kutlayacağız. Yakında görüşürüz Fransa.

Macron’dan duygusal paylaşım

Kral ve kraliçenin paylaşımının ardından Macron’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım viral oldu.

Macron’ın paylaştığı videoda Kral Charles’ın gençliğinden bugüne kadar olan anları yer aldı.

Paylaşımda, "Prens olarak ziyaret ettiniz, kral olarak geri dönüyorsunuz. Hoş geldiniz majesteleri" ifadeleri yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)