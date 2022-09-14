Tahtın yeni isminin İslam inancına duyduğu ilgi göze çarpıyor. Çeşitli konularda mesajlar veren Charles, İslam'ı referans gösterdi. İngiliz Kral ile ilgili Türkiye iddiası da yeniden gündem oldu.

İngiltere'de tahta, 96 yaşında hayatını kaybeden 2'nci Elizabeth'in ardından, Kraliçe'nin oğlu Charles geçti.

Annesinin ölümü nedeniyle halktan gelen taziyeleri kabul eden Kral Charles'ın İslam'a olan ilgisi dikkat çekiyor.

Bir zamanlar Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için Arapça öğrendiği belirtilen Charles'ın, uzun süredir İslam tarihi ve teolojisi hakkında konuştuğu biliniyor.

"Türkiye'de Müslüman oldu" iddiası

Middle East Eye internet sitesi, Kral Charles'ın "gizlice Müslüman" olduğuna dair bir dönem ortaya atılan iddiaları aktardı.

Haberde, "Kral Charles, Türkiye'de Müslüman oldu" şeklindeki söylentilere yer verildi. Ancak Buckingham Sarayı'nın, söz konusu iddiaları "saçmalık" diyerek reddettiği kaydedildi.

"İslam inancına olan hayranlığı ve bilgisi belgelenmiş durumda"

"Geçen hafta 96 yaşındaki annesinin ölümünün ardından yeni hükümdar olan Charles, gizli bir Müslüman değil, ancak İslam inancına olan hayranlığı ve bilgisi iyi şekilde belgelenmiş durumda." denilerek, İngiltere'nin yeni Kralı'nın, çeşitli konularda İslam'ı referans gösterdiği konuşmaları hatırlatıldı.

Charles: Türkiye, kadınlara oy hakkını çok daha önce verdi

1993 yılındaki konuşmasında, Batı'daki bazı ülkelerden önce Müslüman ülkelerdeki kadın haklarının ilerleyişine işaret eden Charles, "Türkiye, Mısır ve Suriye gibi İslam ülkeleri, kadınlara oy hakkını çok daha önce verdi. Bu ülkelerdeki kadınlar, uzun süredir eşit ücretten yararlanıyor." dedi.

"İslam alimlerine borçlu olduğumuzu unutmamalıyız"

Kral 3'üncü Charles, Müslümanların bilime, sanata ve akademiye katkılarından sık sık söz ederken, "Biz, Batı'da İslam alimlerine borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Arap rakamları ve Müslüman matematikçiler tarafından Avrupa düşüncesine tanıtılan sıfır kavramı için şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Çevre sorunları için İslam'a atıfta bulundu

Charles ayrıca, çevre sorunları ve iklim değişikliği konusunda savunuculuk yapıyor ve bu konuda İslami referanslara da başvuruyor.

1996'da "Kutsal Bir Duygu: İslam ve Batı Arasında Köprüler Kurmak" başlıklı bir konuşmasında, doğal düzene ilişkin İslami görüşlerin, "Batı'nın yeniden düşünmesini ve daha iyisi için kendilerine yardımcı olacağını" sağlayacağını söyledi.

"Doğanın bolluğunun sınırları var"

"İslam'ın temel öğretileri ve yorumları hakkında bildiklerime göre, aklımızda tutmamız gereken önemli ilke, doğanın bolluğunun sınırları olduğudur." diyen Charles, "Bunlar keyfi sınırlar değil, Tanrı'nın koyduğu sınırlardır. Eğer Kuran'dan anladığım doğruysa, Müslümanlara bu sınırları aşmamaları emredilmiştir." ifadelerini kullandı.

Danimarka'da yayınlanan karikatürlere tepkisi

2006'da Kahire'deki El-Ezher Üniversitesi'ne giden Kral Charles, ziyaretinden bir yıl önce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan Danimarka merkezli karikatürlerin yayınlanmasını eleştirdi.

Charles, “Uygar bir toplumun gerçek işareti, azınlıklara ve yabancılara gösterdiği saygıdır.” dedi.

Diğer taraftan, “Danimarka karikatürlerine yönelik son zamanlardaki korkunç çekişme ve öfke, başkaları için değerli ve kutsal olan şeyleri dinlememe ve saygı göstermememizden kaynaklanan tehlikeyi gösteriyor.” şeklinde konuştu.

"Batı'da İslam'ın doğası hakkında çok fazla yanlış anlama var"

Özellikle Ekim 1993'teki konuşma sırasında Batı'nın İslam'ı daha iyi anlama ihtiyacından söz eden İngiltere Kralı, "Batı'da İslam'ın doğası hakkında çok fazla yanlış anlama var. Bence bu, bize miras kalan tarihin kısıtlamalardan kaynaklanan bir başarısızlık." diye ekledi.

İslami finans açıklaması

Kral Charles, İslami finans hakkında da verdiği mesajda, şöyle dedi:

"İslam'ın 'ahlaki ekonomisinde' olan ruhun, ekonomide, işletmede ve finansta riskin yönetimine yönelik adil ve etik bir yaklaşımı nasıl mümkün kılabileceğini araştırmak kesinlikle iyi bir fikir."

Irak savaşına karşı çıktı

El Cezire'nin haberine göre, İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın 2003'te yaşanan Irak savaşına karşı olduğu ancak bu görüşünü Kraliyet Ailesi'nin politik konularda konuşmamasından dolayı kamuoyuyla hiç paylaşmadığı belirtildi.