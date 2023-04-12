Kral Charles'ın resminin yer aldığı ilk pullar satışa çıktı Bahçe çiçekleri resimlerinden oluşan Kral 3. Charles'ın silüetinin yer aldığı ilk pullar, satışa çıktı. Kraliçe II. Elizabeth’in resminin yer aldığı mevcut pullar ise stoklar tükenene kadar satılacak.

AA

İngiltere'de Eylül 2022'de tahta çıkan Kral 3. Charles'ın resminin yer aldığı ilk pullar, 4 Nisan 2023 tarihinde satışa çıktı.

Bahçe çiçekleri resimlerinden oluşan özel bir pul serisinde Kral Charles'ın silüeti yer aldı.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından 2 ay öncesine kadar kraliçenin resmi ve siluetlerinin kullanıldığı ülkede Kral Charles'ın resmi ilk kez bir pul serisi üzerinde bulundu.

Kraliçe'nin mevcut pullarının satışı sürecek

Birleşik Krallık posta teşkilatı (Royal Mail) Dış İlişkiler ve Politika Direktörü David Gold, bahçe çiçekleri resimleri bulunan pul serisinde Kral Charles'ın siluetinin bulunmasının kralın bahçıvanlığa ve çiçeklere ilgisini de yansıttığını belirtti.

Kraliçe II. Elizabeth’in resminin yer aldığı mevcut pulların ise stoklar tükenene kadar satılmaya devam edileceği bildirildi.

Kraliçe Elizabeth'in resmini taşıyan ilk pullar, 1952'de tahta çıkışından 16 yıl sonra kullanılmaya başlamıştı.