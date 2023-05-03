Kral Charles'ın taç giyme töreni için hazırlıklar tamamlandı İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme törenine 203 ülkeden devlet başkanları, ünlü isimlerle birlikte2 bin 200'den fazla davetli yer alacak. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil edecek.

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İngiltere yeni bir döneme hazırlanıyor...

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles için 6 Mayıs'ta taç giyme töreni düzenlenecek.

Törene ilişkin hummalı hazırlıklar hız kesmeden devam ederken, ayrıntılar ise belli oldu.

İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla, 6 Mayıs'ta başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde taç giyecek.

2 binin üzerinde davetli katılacak

Kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra 203 ülkeden devlet başkanları, ünlü isimler ve hayır kurumu temsilcilerinin bulunduğu 2 bin 200'den fazla davetlinin yer alacağı öğrenildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 1953'te yapılan yapılan taç giyme törenine ise 8 bin 200'den fazla davetli katılmıştı.

Prens Harry yalnız katılacak

Kraliyet ailesinden Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate’in yanı sıra Kral Charles’ın iki kardeşi Prenses Anne ve Prens Edward, törene ön saflarda katılacak.

Kral Charles’ın ABD’ye yerleşen oğlu Prens Harry, törene katılacağını ancak eşi Meghan'ın katılmayacağını doğruladı. İngiltere Kralı Charles’ın taç giyme töreni, Harry ve Megan çiftinin çocukları Prens Archie'nin 4’üncü yaş günüyle aynı güne denk geliyor.

Biden katılmayacak

Dünya liderleri ve önemli siyasi isimler de taç giyme törenine katılacak davetliler arasında yer alacak.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın yanı sıra bakanlar ve bazı Lordlar Kamarası üyelerinin de katılacağı törende, Liz Truss ve Tony Blair gibi eski İngiltere başbakanlarının yanı sıra İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da bulunacak.

ABD Başkanı Joe Biden ise taç giyme törenine katılamayacak ancak ülkesi adına eşi Jill Biden törende hazır bulunacak.

Türkiye'yi Fuat Oktay temsil edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek törene katılacak siyasi isimler arasında yer alıyor.

Törende, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil edecek.

Beckham ve eşi de davet edildi

Spor camiasından 47 yaşındaki eski İngiliz futbolcu David Beckham ile eşi Victoria Beckham'ın da davetli listesinde bulunduğuna dair söylentiler İngiliz basınında yer alıyor.

Beckham çifti, William ile Kate’in yanı sıra Harry ve Meghan’ın düğün törenlerine katılmıştı. Eski İngiliz futbolcu Beckham, Kraliçe 2. Elizabeth'in başkent Londra'daki Westminster Hall'de halkın ziyaretine açılan tabutunu görmek için 12 saat kuyrukta beklemişti.

Katy Perry sahnede

Kral Charles ve eşi Camilla'nın 6 Mayıs'taki taç giyme töreninden bir gün sonra Windsor Kalesi'nde görkemli bir konser verilecek.

Törenden bir gün sonra yapılacak konserde, dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry sahne alacak.

ABD'li şarkıcı Lionel Richie ve İtalyan müzisyen Andrea Bocelli gibi birçok sanatçı performans sergileyecek.

Ülkenin dört bir yanından 20 bin kişinin katılacağı ve dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı izlenecek konser, birçok hayır kurumundan gönüllülerin de katılacağı halka açık bir etkinlik olacak.

Çadır kurdular

Öte yandan bazı vatandaşların The Mall caddesi ve tören güzergahına çadır kurarak töreni izlemek için şimdiden beklemeye başladığı görüldü.