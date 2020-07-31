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Kral Selman, hastaneden taburcu edildi
Ameliyat olan Suudi Arabistan Kralı, geçtiğimiz ay yatırıldığı hastaneden ayrıldı.
- Haber Merkezi
- 31.07.2020 - 12:55
Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 20 Temmuz'da hastaneye kaldırıldı.
Kral Selman, safra kesesindeki iltihap sebebiyle başkent Riyad'daki Kral Faysal İhtisas Hastanesi ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alındı.
HASTANEDEN YÜRÜYEREK ÇIKTI
Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre, Selman'ın ameliyat olduğu kaydedildi.
Kral Selman, başarılı geçtiği belirtilen operasyonun ardından hastaneden taburcu oldu.
Görüntülerde, Suudi Kral'ın hastaneden yürüyerek çıktığı görüldü.
Kral Selman hastaneden taburcu edildi ViDEO