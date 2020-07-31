Dolar
6.9732
-0.2032%
Euro
8.2676
-0.1244%
Altın
1973.98
0.8975%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
442.732
0.714%
Bitcoin
77773.57
-0.6839%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Kral Selman, hastaneden taburcu edildi

    Ameliyat olan Suudi Arabistan Kralı, geçtiğimiz ay yatırıldığı hastaneden ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2020 - 12:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kral Selman, hastaneden taburcu edildi

    Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 20 Temmuz'da hastaneye kaldırıldı.

    Kral Selman, safra kesesindeki iltihap sebebiyle başkent Riyad'daki Kral Faysal İhtisas Hastanesi ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alındı.

    HASTANEDEN YÜRÜYEREK ÇIKTI

    Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre, Selman'ın ameliyat olduğu kaydedildi.

    Kral Selman, başarılı geçtiği belirtilen operasyonun ardından hastaneden taburcu oldu.

    Görüntülerde, Suudi Kral'ın hastaneden yürüyerek çıktığı görüldü.

    Kral Selman hastaneden taburcu edildi ViDEO

    Kral Selman, hastaneden taburcu edildi #1

    Kral Selman, hastaneden taburcu edildi #2

    Kral Selman, hastaneden taburcu edildi #3

    Görüş Bildir