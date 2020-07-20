Kral Selman'ın durumu ağır

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, hastaneye kaldırıldı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in geçirdiği ağır rahatsızlık Suud'ların ana gündemi oldu...

S. Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, 84 yaşındaki Kral Selman’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu

Suud medyası, Kral'ın hastaneye gitme sebebinin koronavirüsle bağlantısı olmadığını ifade etti.

Kral Selman’ın ağır bir rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suudi Kral'ın hastaneye kaldırılmasından ötürü Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ziyaretinin ertelendiği duyuruldu.

VELİAHT PRENS SELMAN

Suud medyasında sık sık Prens Selman'ın Kral Selman ile ters düştüğü konuşuluyordu.

Uzun süredir tahta geçmek için hazırlık yapan Prens Selman, Kral Selman'ın ölmesiyle tahta en yakın olan isim...