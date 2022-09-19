Kraliçe 2. Elizabeth için resmi cenaze töreni düzenlendi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi cenaze töreni, dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin katılımıyla tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde yapıldı.

İngiltere, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'e veda ediyor...

Kraliçe Elizabeth'in tabutu, TSİ 12.47'de askeri geçit töreniyle cenaze merasiminin yapılacağı başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'ne taşındı.

Başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde TSİ 13.00'te başlayan cenaze törenine, Kraliçe'nin çocukları İngiltere Kralı 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward'ın yanı sıra Kraliçe Camilla, Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle ile kraliyet ailesinin diğer üyeleri katıldı.

Ülke liderleri cenaze törenine katıldı

Yaklaşık 2000 bin davetlinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde, ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'in eşi Olena Zelenska başta olmak üzere 500'e yakın dünya lideri ve üst düzey isim yer aldı.





Türkiye'yi temsilen Mevlüt Çavuşoğlu katıldı



Eski İngiltere başbakanlarının da bulunduğu, ilahilerin okunduğu ve konuşmaların yapıldığı cenaze törenine, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, törendeki kısa konuşmasında, İncil'den alıntı yaptı. Canterbury Başpiskoposu da konuşmasında, "Dünyada çok az liderin, Kraliçe'ye duyulduğunu gördükleri sevgiyle karşılandığını" ifade etti.

Ülke çapında 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

Kraliçe 2. Elizabeth'in merhum eşi Prens Philip ile evlendiği yer de olan Westminster Abbey Kilisesi'ndeki törenin ardından ülke çapında 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kraliçe 2. Elizabeth için resmi cenaze töreni düzenlendi VİDEO

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı defnedileceği Windsor'a getirildi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in naaşı, tarihi Westminster Abbey Kilisesi’nde düzenlenen resmi cenaze töreninin ardından defnedileceği Windsor’a getirildi.

96 yaşından hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in tabutu, başkent Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi’nde yapılan cenaze merasiminin ardından TSİ 17.00’de Windsor Kalesi önündeki Uzun Yürüyüş alanına getirildi.

Askeri geçit töreniyle nakledilen Kraliçe'nin tabutunun arkasında, İngiltere Kral 3. Charles ve diğer Kraliyet ailesi üyeleri yürüdü.

Vatandaşlar geçit törenini izledi

Kraliçe'nin naaşının geçeceği güzergahta dün geceden bu yana bekleyen binlerce kişi de geçit törenini izleme imkanı buldu.

Ayrıca, alana kurulan çok sayıda dev ekrandan da geçit töreni canlı izlendi.

Defin işlemi aile töreniyle gerçekleşecek

Kraliçesi 2. Elizabeth, Windsor Kalesi'nde St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi, özel aile töreniyle burada yapılacak.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.



