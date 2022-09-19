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    Kraliçe 2. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı

    Kraliçe 2. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı

    11 gün süren törenlerin ardından Kraliçe Elizabeth, Windsor Kalesi'ndeki Aziz George Şapeli'nde defnedildi.
    • 19.09.2022 - 23:06
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 23:55
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    İngiltere'de 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdarı olan Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bugün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

    Yerel saatle 11.00’de Westminster Abbey’de gerçekleşen kilise töreninin ardından özel bir araçla tören eşliğinde Windsor Kalesi’ne getirilen cenaze, defnedilene kadar Windsor Kalesi’ndeki kraliyet mahzeninde bekletildi.

    Aziz George Şapeli'ne defnedildi

    Daha sonra cenaze Windsor Dekanı David Conner tarafından Kral 3. Charles ve Kraliyet Ailesi üyelerinin katıldığı özel bir törenle yerel saatle 19.30’da Aziz George Şapeli’nde defnedildi.

    Kraliçe 2. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

    Kraliçe 2. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı #1

    Defin töreni kamuoyuna kapalı yapıldı

    Kraliçe 2. Elizabeth’in en büyük oğlu ve ülkenin yeni hükümdarı olan Kral 3. Charles ve Kraliyet ailesi üyelerinin katılımıyla gerçekleşen defin töreninin detayları kamuoyu ile paylaşılmadı ancak Buckingham Sarayı, töreni "son derece kişisel bir aile olayı" olarak nitelendirdi.

    Defin töreni kamuoyuna kapalı olarak gerçekleşti.

    Kraliçe 2. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı #2

    Babası ve annesinin yanına gömüldü

    Kraliçe 2. Elizabeth, Windsor Kalesi’ndeki Aziz George Şapeli’nde babası Kral 6. George ve annesi Elizabeth Angela Marguerite’nin yanına gömüldü.

    Kraliçe’nin geçtiğimiz yıl nisan ayında hayatını kaybeden ve Kraliçe ile birlikte toprağa verilebilmesi için naaşı bekletilen eşi Prens Philip de Aziz George Şapeli’ne defnedildi.

    Kraliye Ailesi, 26 Eylül'e kadar yas tutmaya devam edecek

    Kraliyet Ailesi, 26 Eylül’e kadar Windsor Kalesi’nde yas tutmaya devam edecek.

    Kraliçe 2. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı #3

    Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı

    Kraliçe Elizabeth’in cenaze törenine üst düzey politikacılar, dünya liderleri ve kraliyet ailesi üyeleri de dahil olmak üzere 2 bin davetli katıldı.

    Toplamda 500 yabancı devlet adamının yer aldığı törene ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi dünya liderleri katıldı. Törende Türkiye’yi temsilen ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer aldı.

    Kraliçe 2. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı #4

    Kraliçe 2. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı #5

    Kraliçe 2. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı #6

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