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    Kraliçe 2'nci Elizabeth'in cenaze törenine akın

    Kraliçe 2'nci Elizabeth'in cenaze törenine akın

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in bugünkü resmi cenaze töreni için hazırlıklar başladı. Güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılırken, 2 bin konuğun törene katılması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 12:06
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    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in bugün düzenlenecek olan resmi cenaze törenine, dünyanın dört bir yanından akın oluştu.

    Devlet başkanları ve konuklar Kraliçe'ye son görev için yola çıkarken, cenaze için hazırlıklar önceden başladı.

    Tören için çadır kurdular

    The Mall caddesi ve cenaze aracının geçeceği güzergaha çadır kuran bazı vatandaşlar, töreni izlemek için geceden beklemeye başladı.

    2 bin konuk

    Yoğunluk saatler geçtikçe artarken, hükümetin "Kapasite dolu, gelmeyin" uyarıları da işe yaramadı.

    Başkent sokakları dolup taşarken, resmi cenaze törenine 2 bin konuğun katılması bekleniyor.

    Kraliçe 2 nci Elizabeth in cenaze törenine akın #1

    Mevlüt Çavuşoğlu Londra'da

    Konuklardan 500'ünü devlet başkanları ve hükümet başkanları oluştururken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da dün İngiltere'ye hareket etti.

    Londra'ya giden bir diğer isim olan ABD Başkanı Joe Biden da Westminter Hall'de liderler için ayrılan balkondan Kraliçe'nin tabutuna baktı.

    Gün içerisinde Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın da aralarında olduğu çok sayıda lider taziye için Westminster Hall'e gitti.

    Kral Charles ve İngiltere Başbakanı Liz Truss da cenaze töreni için Londra'ya giden liderlerden bazılarını kabul etti.

    Güvenlik önlemleri artırıldı

    Cenaze töreni öncesin güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, Metropolitan Polis Teşkilatı ülke tarihinin gördüğü en büyük güvenlik operasyonlarından birini gerçekleştiriyor.

    Bir diğer yandan, güvenlik güçlerinin vardiyaları uzatılırken, izin günleri iptal edildi.   Silahlı polisler, keskin nişancılar görevlerinin başına geçti.

    Kraliçe 2 nci Elizabeth in cenaze törenine akın #2

    Tören, Kraliçe'nin evlendiği ve taç giydiği kilisede yapılacak

    Bir diğer yandan, devlet başkanları belirlenen bölgede toplanarak, otobüsle Gotik Ortaçağ mimarisi olan Westminster Abbey Kilisesi'ne götürülmeye başlandı.

    Westminster Abbey Kilisesi'nin, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in evlendiği ve aynı zamanda 1953 yılında taç giydiği yer olarak biliniyor.

    Kraliçe 2 nci Elizabeth in cenaze törenine akın #3

    Kraliçe 2 nci Elizabeth in cenaze törenine akın #4

    Kraliçe 2 nci Elizabeth in cenaze törenine akın #5

    Kraliçe 2 nci Elizabeth in cenaze törenine akın #6

    Kraliçe 2 nci Elizabeth in cenaze törenine akın #7

    Kraliçe 2 nci Elizabeth in cenaze törenine akın #8

    Kraliçe 2 nci Elizabeth in cenaze törenine akın #9

    Kraliçe 2 nci Elizabeth in cenaze törenine akın #10

    Kraliçe 2 nci Elizabeth in cenaze törenine akın #11

    Kraliçe 2 nci Elizabeth in cenaze törenine akın #12

    Kraliçe 2 nci Elizabeth in cenaze törenine akın #13

    Kraliçe 2 nci Elizabeth in cenaze törenine akın #14

    Kraliçe 2 nci Elizabeth in cenaze törenine akın #15


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