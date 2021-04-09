Kraliçe 2'nci Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti

Geçtiğimiz aylarda kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 99 yaşındaki Prens Philip'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, yaşamını yitirdi.

Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin 73 yıllık eşinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Philip'in ölümünün ardından İngiltere'deki önemli binaların bayrakları yarıya indirildi.

ÖLÜM HABERİNİ BUCKINGHAM VERDİ

Buckingham'ın açıklamasında, "Kraliçe, sevgili eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyor. Majesteleri bu sabah Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti." denildi.

Açıklama, Buckingham Sarayı'nın demir parmaklıklarına asıldı. 99 yaşındaki Philip, haziran ayında 100. doğum gününü kutlamaya hazırlanıyordu.

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KALP RAHATSIZLIĞI YAŞIYORDU

Philip, geçen şubat ayında enfeksiyon tedavisi için Kral 7. Edward Hastanesi'ne kaldırılmış, buradan St. Bartholomew's Hastanesi'ne nakledilmişti.

Kalp rahatsızlığıyla ilgili "başarılı bir işlem" geçirdiği belirtilen Philip, bir aylık tedavi sürecinin ardından taburcu edilmişti.

Kraliçe Elizabeth'ın eşi, koronavirüs salgını nedeniyle Mart 2020'den bu yana Windsor Kalesi'nde izole olmuştu.

CENAZE TÖRENİ

Telegraph gazetesi, Prens Philip'in cenaze töreninin 10 gün içinde yapılmasının beklendiğini aktardı. Ancak pandemi nedeniyle askeri törenle ilgili bazı değişiklikler yapılabileceği kaydedildi.

Cenazeyle ilgili ayrıntıların henüz açıklanmadığı, törenle ilgili son sözün Kraliçe Elizabeth'e ait olduğu anımsatıldı.

Buckingham Sarayı'ndan ismi açıklanmayan bazı yetkililerin, Philip'in Windsor Kalesi'ndeki St George's Şapeli'nde "gösterişsiz" cenaze töreni istediğini söyledi.

PRENS PHILIP KİMDİR

Yunan adası Korfu'da, 10 Haziran 1921 yılında dünyaya gelen Edinburgh Dükü Prens Philip, Prenses Elizabeth ile kraliçe olmadan 5 yıl önce evlendi. Philip ile Elizabeth, 1947 yılında dünya evine girdi.

Philip'e doğumunda Danimarka ve Yunanistan Prensi unvanı verildi. Yunanistan'da doğmasına rağmen ihtilal sonrası ailesiyle daha bebek yaşlarındayken sürgün edildi.

4 çocuk, 8 torun ve 10 torun çocuğuna sahip olan Prens Philip, en uzun süreli Kraliyet eşi olarak tarihe geçti.

İNGİLİZ VATANDAŞI OLUP, KRALİÇE ELIZABETH İLE EVLENDİ

Fransa, Almanya ve İngiltere'deki eğitimlerinin ardından 1939'da 18 yaşındayken İngiliz Kraliyet Donanması'na katıldı.

Philip, şimdi Kraliçe olan Prenses Elizabeth ile 1934'te tanıştı. 2. Dünya Savaşı sırasında Akdeniz ve Pasifik filolarında görev alan Philip'in, savaşın ardından Prenses Elizabeth ile evlenmesine izin verildi.

1947'deki nişan töreni öncesi Danimarka ve Yunanistan Prensi unvanından feragat eden Philip, İngiliz vatandaşı oldu, anne ve büyükbabasının soyadı olan Mountbatten'i aldı. İkili, 20 Kasım 1947'de evlendi.

1957'DE PRENS UNVANINI ALDI

Düğünden hemen önce kendisine Kral 6. George tarafından, Edinburgh Dükü, Merioneth Kontu ve Greenwich Baronu unvanları verildi.

Elizabeth 1952'de Kraliçe olurken, Philip de komutan rütbesine ulaştığı ordudan ayrılarak 1957'de İngiliz Prensi unvanını aldı.

Çiftin, Charles, Anne, Andrew ve Edward adları verilen 4 çocuğu oldu. Kraliçe Elizabeth'i tahttaki yaklaşık 69 yıllık görevi sırasında yalnız bırakmayan Prens Philip, Kraliçe nereye giderse orada bulundu.

BİLİM, TEKNOLOJİ, VAHŞİ YAŞAM...

Gelenekçiliği dolayısıyla Avrupa'da Kraliyet ailelerinin rolünün sorgulanmasını anlamada zorlanan Prens Philip, çoğu İngiliz için Kraliyet ailesinin sorgusuz sualsiz saygı gördüğü çağlardan kalma bir figür oldu.

Buna rağmen kamuya hizmetleri büyük takdir gördü. 800'den fazla hayır kuruluşu ve kurumun hamiliği veya başkanlığını yapan Prens Philip bilim, teknoloji, vahşi yaşam alanlarının korunmasına özel ilgi gösterdi.

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