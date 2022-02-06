Kraliçe Elizabeth: Camilla, kraliçe olacak

İngiliz Kraliçe, kendisinden sonraki dönemin nasıl şekilleneceğini açıkladı.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde yeni döneme hazırlık yapılıyor.

Kraliçe 2'nci Elizabeth, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın kraliçe olacağını açıkladı.

CHARLES KRAL, CAMILLA KRALİÇE

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtti.

ELIZABETH'TEN HALKA TEŞEKKÜR

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini belirten İngiliz Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verilen destek için de halka teşekkür etti.

Söz konusu mesajında Kraliçe Elizabeth, şu ifadeleri kullandı:

KRALİÇE'NİN MESAJI

"Vakti geldiğinde, oğlum Charles kral olduğunda, ona ve eşi Camilla'ya bana verdiğiniz desteğin aynısını vereceğinizi biliyorum. O zaman geldiğinde, Camilla'nın kendi görevini sürdürürken kraliçe olarak bilinmesini içten diliyorum."

ELIZABETH'TEN GELİNİNE 'SARSILMAZ' DESTEK

Kraliyet ikametgahı olan Clarence House'tan yapılan açıklamada, Charles ve Camilla'nın, Kraliçe'nin jestinden dolayı onurlandırıldığı belirtildi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, Kraliçe Elizabeth'in açıklaması, "gelinine sarsılmaz desteğinin açık işareti" olarak yorumlandı.





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