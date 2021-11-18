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    Kraliçe Elizabeth, günler sonra ilk kez görüldü

    Sağlık sorunlarıyla gündemde olan Kraliçe Elizabeth, günler sonra görüntülendi. 95 yaşındaki Kraliçe'nin destek almadan tek başına ayakta durduğu görüldü.
    • REUTERS
    • 18.11.2021 - 15:31
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 16:02
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    Kraliçe Elizabeth, günler sonra ilk kez görüldü

    İngiltere Kraliçesi Elizabeth, günler sonra kamuoyunun karşısına çıktı.

    19 Ekim'den bu yana görüntü vermeyen Kraliçe Elizabeth, ilk yüz yüze etkinliğini gerçekleştirdi.

    Kraliçe, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter'ı Windsor Kalesi'nde kabul etti.

    DESTEK ALMADAN DURDU

    Kraliçe görevini bırakmaya hazırlanan Carter ile bir süre sohbet etti.

    Kraliçe'nin destek almadan tek başına ayakta durduğu görüldü.

    Kraliçe Elizabeth, günler sonra ilk kez görüldü #1

    BELİNİ İNCİTMİŞTİ

    Elizabeth, 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler için pazar günü düzenlenen anma etkinliğine belini incittiği için katılamamıştı.

    Bu durum sağlığıyla ilgili endişeleri artırmıştı.

    Kraliçe Elizabeth, günler sonra ilk kez görüldü #2

    1 AYLIK TAVSİYEYE UYMAMIŞTI

    Doktorları, kontrol amacıyla 20 Ekim'de bir gece hastanede kalan Kraliçe'ye, bir ay dinlenmesini tavsiye etmişti.

    Ancak Kraliçe, yorucu olmayan bazı etkinliklere katılmayı sürdürüyordu.

    Kraliçe Elizabeth, günler sonra ilk kez görüldü #3

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