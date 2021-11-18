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- Kraliçe Elizabeth, günler sonra ilk kez görüldü
Kraliçe Elizabeth, günler sonra ilk kez görüldü
- REUTERS
- 18.11.2021 - 15:31
- Güncelleme : 18.11.2021 - 16:02
İngiltere Kraliçesi Elizabeth, günler sonra kamuoyunun karşısına çıktı.
19 Ekim'den bu yana görüntü vermeyen Kraliçe Elizabeth, ilk yüz yüze etkinliğini gerçekleştirdi.
Kraliçe, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter'ı Windsor Kalesi'nde kabul etti.
DESTEK ALMADAN DURDU
Kraliçe görevini bırakmaya hazırlanan Carter ile bir süre sohbet etti.
Kraliçe'nin destek almadan tek başına ayakta durduğu görüldü.
BELİNİ İNCİTMİŞTİ
Elizabeth, 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler için pazar günü düzenlenen anma etkinliğine belini incittiği için katılamamıştı.
Bu durum sağlığıyla ilgili endişeleri artırmıştı.
1 AYLIK TAVSİYEYE UYMAMIŞTI
Doktorları, kontrol amacıyla 20 Ekim'de bir gece hastanede kalan Kraliçe'ye, bir ay dinlenmesini tavsiye etmişti.
Ancak Kraliçe, yorucu olmayan bazı etkinliklere katılmayı sürdürüyordu.