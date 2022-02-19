Kraliçe Elizabeth kameralara görüntü verdi

Son zamanlarda sağlık durumuyla gündeme gelen Kraliçe Elizabeth, uzun bir aradan sonra kameraların karşısına geçti.

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi Charles ile eşi Camilla geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanırken; Buckingham Sarayı, tıbbi gizliliği gerekçe göstererek Kraliçe 2'nci Elizabeth'in test sonucunu açıklamamıştı.

Yaşanan gelişme üzerine ise Kraliçe'nin sağlık durumu oldukça merak ediliyordu.

KRALİÇE ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir gözlerden uzak kalan 95 yaşındaki Kraliçe, ilk kez görüntülendi.

Kraliçe, Windsor Şatosu'nda yeni Savunma Hizmetleri Sekreteri Tümgeneral Eldon Millar ve selefi Tuğamiral James Macleod ile bir araya geldi.

BASTONUNU YANINDAN AYIRMADI

Çiçekli elbisesiyle dikkat çeken Kraliçe, görüşme boyunca doktorların tavsiyesi üzerine kullanmaya başladığı bastonunu elinden bırakmadı.

"HAREKET EDEMİYORUM"

Konuklarına sol bacağını gösterdiği belirtilen Kraliçe'nin, "Gördüğünüz gibi hareket edemiyorum" dediği öğrenildi. Kraliçe'nin bu görüntüleri üzerine ise kilo verdiği ve duruşunun değiştiği yorumları geldi.