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    Kraliçe Elizabeth kendi alkol markasını kurdu

    Elizabeth'in kurduğu alkol markasının tanıtımı Prens Philip'in ölümünden sonra gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 14:20
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    Kraliçe Elizabeth kendi alkol markasını kurdu

    74 yıllık hayat arkadaşı Prens Philip'i kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olan Kraliçe Elizabeth'in alkollerinin, kısıtlamalardan sonra satışta olacağı duyuruldu.

    HEDİYE DÜKKANINDA SATILACAK

    Buckingham Sarayı yaptığı açıklamada, alkollerin tamamen organik arpadan üretildiğini duyurdu. Üretilen alkoller, pandemi nedeniyle getirilen kısıtlama sonrası açılacak olan hediye dükkanında satışa çıkacak.

    Kraliçe Elizabeth kendi alkol markasını kurdu #1

    ETİKETLERDE TAVŞAN GÖRSELİ

    Geleneksel cam şişelerde paketlenen alkollerde ilginç bir detay yer alıyor.

    Şişelerin etiketlerinde tavşan görseli bulunuyor.

    The Times'ta yer alan habere göre, biralar etiketlerine göre 'soğuk filtreli,  geleneksel mayalı' olarak ayrılıyor.

    Kraliçe Elizabeth kendi alkol markasını kurdu #2

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