Kraliçe Elizabeth, köpeğine savaşta ölen amcası Fergus'un adını verdi

İngiltere Kraliçesi'nin, sahiplendiği köpeklere verdiği isimler dikkat çekti.

Corgi cinsi köpeklere olan tutkusuyla bilinen İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, köpeklerinden birine verdiği isimle gündeme geldi.

Kraliçe Elizabeth, iki köpeğini kaybettikten sonra, iki yeni köpek sahiplendi.

Köpekler, Kraliçe'nin eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in geçen ay hastaneye kaldırılmasının ardından Windsor'a getirildi.

KÖPEĞE AMCASININ İSMİNİ VERDİ

Söz konusu köpeklerden birine, İngiliz Kraliçe'nin Fransa'da Eylül 1915'te yaşanan Loos Savaşı'nda hayatını kaybeden amcası Fergus Bowes-Lyon'un ismi verildi. Diğer köpeğe ise Muick Körfezi'nin adı konuldu.

Muick adlı köpek, Kraliye Ailesi tarafından 2 bin 650 sterlin (yaklaşık 26 bin 500 TL) fiyatına alındı.

"İSİMLERİN İKİSİ DE DOKUNAKLI"

Muick, Kraliçe ve Kraliyet Ailesi'nin diğer üyelerinin ağustos ve eylül aylarında yaptıkları tatillerde genellikle yürüyüşe çıktıkları ve piknik yaptıkları yer olarak biliniyor.

Mirror'ın haberine göre, konuyla ilgili bir kaynak, köpeklerin isimleriyle ilgili olarak, "Her iki isim seçeneği de son derece dokunaklı ve Kraliçe için değerlidir." dedi.

Kraliçe Elizabeth'in, şimdiye kadar 30'dan fazla corgi cinsi köpek sahiplendiği bilgisi paylaşıldı.

Fergus Bowes-Lyon