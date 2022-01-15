Kraliçe Elizabeth, Prens Andrew kararı nedeniyle üzgün

İngiliz Kraliçe'nin, oğlu hakkında verdiği karardan üzüntü duyduğu belirtildi.

İngiltere Kraliyet ailesi, Prens Andrew hakkındaki iddialarla sarsıldı.

Virginia Giuffre, Prens Andrew'in gençken kendisine "cinsel saldırı ve tacizde bulunduğunu" iddia etmiş, Andrew ise iddiaları yalanlamıştı.

UNVANLARI ELİNDEN ALINDI

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew hakkındaki dava ABD'de devam ederken, cinsel taciz iddiaları nedeniyle, Andrew'in tüm askeri unvanları ve Kraliyet himayeleri elinden alındı.

"KRALİÇE ÜZÜLDÜ AMA DOĞRU OLAN BUYDU"

İngiliz basınında yer alan haberde, Kraliçe Elizabeth'in karardan dolayı üzgün olduğu ancak bunu yapmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Mail'in konuyla ilgili bir kişiye dayandırdığı haberinde, "İlgili herkes için çok zor bir karardı ve Kraliçe açıkça üzüldü, ancak doğru olan buydu." denildi.

GÜNDEM TAHT

Kaynaklar, taht konusunda Prens Charles'ın, oğlu Prens William tarafından "yüzde 100" desteklendiğini söyledi, ancak Cambridge Dükü'nün çarşamba günü büyükannesiyle konuya ilişkin "zirve" yaptığı yönündeki iddialar reddedildi.

Aslında stratejinin, her zaman Cambridge Dükü'nü mümkün olduğunca bu işin dışında tutmak olduğu kaydedildi.

William için "Elbette bir fikri var ama Andrew onun oğlu ya da kardeşi değil." denildi.