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    Kraliçe Elizabeth, tahtta kalma rekoru kırdı

    Kraliyet Ailesi'nin lideri, Tayland Kralı'nı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 11:37
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    Kraliçe Elizabeth, tahtta kalma rekoru kırdı

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, haziran ayı başlarında tahta çıkışının 70'inci yılını kutladı.

    1952 yılında tahta çıkan Kraliçe Elizabeth ile ilgili yeni bir ayrıntı dikkat çekti.

    En uzun süre tahtta kalan ikinci hükümdar

    96 yaşındaki Kraliçe, dünyanın en uzun süre tahtta kalan ikinci hükümdarı olarak yeni bir dönüm noktasına daha ulaştı.

    Mail'in aktardığına göre, İngiliz Kraliçe, 2016 yılında hayatını kaybeden Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'in 70 sene 126 günlük görev süresini geride bıraktı.

    İlk sırada Fransa Kralı var

    Kraliçe Elizabeth, bu ayın başlarında 70 yıl 91 gün hüküm süren Lihtenştaynlı 2'nci Johan'ın görev süresini geçmişti.

    Fransa Kralı 14'üncü Louis ise 1643'ten 1715'e kadar görev yaptı ve 72 yıl 110 gün hüküm sürdü.

    Kraliçe Elizabeth, tahtta kalma rekoru kırdı #1(Bhumibol Adulyadej)

    1926'da dünyaya geldi

    21 Nisan 1926'da dünyaya gelen ve 6 Şubat 1952'de kraliçe olan Elizabeth'in tam adı "Elizabeth Alexandra Mary Windsor".

    Babası Kral 6. George'un ölümünü takiben 26 yaşında tahta çıkan Kraliçe 2. Elizabeth "İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" unvanına sahip oldu.

    Televizyondan canlı yayınlanan ilk kraliyet taç giyme töreni

    Kraliçe, 1952'de tahtta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi. ABD Başkanı ise Harry Truman'dı. Kraliçe'nin 1953'teki taç giyme töreni, "televizyondan canlı yayınlanan ilk kraliyet taç giyme töreni" oldu.

    Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu sürede Winston Churchill'den Boris Johnson'a kadar toplam 15 İngiliz başbakanı gördü.

    Kraliçe Elizabeth, tahtta kalma rekoru kırdı #2(14'üncü Louis)

    Büyükannesinin rekorunu kırdı

    Kraliçe'nin tahtta kaldığı sürede Soğuk Savaş başlayıp biterken, Berlin Duvarı inşa edildi ve yıkıldı.

    2. Elizabeth, 2015'te 89 yaşındayken, büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırdı. 1901'de 81 yaşındayken hayatını kaybeden Kraliçe Victoria, 63 yıl 7 ay tahtta kalmıştı.

    İngiltere Kraliçesi'nin tahttaki 65. yılı "Safir Yıl Dönümü" adı altında 2017'de, 60. yılı "Pırlanta Yıl Dönümü" adıyla 2012'de, tahttaki 50. yılı "Altın Yıl Dönümü" adıyla 2002'de ve 25. yılı "Gümüş Yıl Dönümü" adıyla 1977'de kutlandı.

    Türkiye ziyaretleri

    AA'da yer alan bilgilere göre, Kraliçe'nin tahta çıkışının 70. yılı da "Platin Yıl Dönümü" adı altında bu yıl olarak adlandırıldı.

    Bu arada Kraliçe, tahtta bulunduğu süre boyunca 1971 ve 2008'de Türkiye'ye resmi ziyaretler gerçekleştirdi, Ankara, İstanbul, İzmir, Kuşadası ve Bursa gibi şehirleri gezdi.

    Kraliçe Elizabeth, tahtta kalma rekoru kırdı #3
    (Prens 2'nci Johan)


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