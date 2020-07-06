Kraliçe Elizabeth, yaz tatiline hazırlanıyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, eşi Prens Philip ile birlikte yaz tatilini Balmoral Kalesi'nde geçirecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yaz tatili planları zora girse de, bu durum İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için geçerli değil.

Kraliyet Ailesi, tatil programının hazırlıklarına başladı.

Kraliçe Elizabeth, Edinburgh Dükü olan eşi Prens Philip ile tatil için genellikle temmuz ortasından ekim ayına kadar İskoçya'nın dağlık bölgesindeki Balmoral Kalesi'ni tercih ediyor.

EŞİ PRENS PHILIP İLE BALMORAL'DA TATİL YAPACAK

99 yaşındaki Prens Philip ve 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, salgın nedeniyle mart ayından bu yana Windsor Kalesi'nde karantina altındaydı.

İngiltere'de ağustos ayından itibaren 70 yaş üzeri için kısıtlamalar kaldırılacak. The Sun'a göre, Kraliyet Ailesi tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte yaz tatili için Balmoral'a uçacak.

ZİYARETÇİ KABUL EDEMEYEBİLİRLER

Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in Windsor'dan helikopterle Balmoral'a gideceği ve en az ekim ayına kadar kalede kalacağı belirtildi.

Kraliçe; Prens William, eşi Kate Middleton ve çocuklarını tatil sırasında kabul ediyor, ancak salgın nedeniyle buna izin verilip verilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

PRENS HARRY VE MEGHAN MARKLE ABD'DEN KALDI

İngiltere'den ayrılarak ABD'de yeni bir hayat kuran Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın ise bu yıl Balmoral'a gitmeleri, ABD'yi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, Harry-Meghan çiftinin Kraliçe'nin davetini 2020 yılı başında kabul ettiği aktarıldı.