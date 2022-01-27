Kraliçe Elizabeth'in balmumu heykeli, eksik saçla yapıldı

Hamburg'daki müzede yer alan Kraliçe'nin heykeli, saçlarının tam olmamasıyla ilgi odağı haline geldi. Müze yöneticisine, bu yapılanın Kraliçe'ye saygısızlık olup olmadığı soruldu.

Almanya'nın en eski ve en büyük balmumu sergisi olarak bilinen Panoptikum'da yer alan heykellerden biri dikkatleri üzerine çekti.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in heykelindeki saçın eksik yerleştirildiği görüldü. Saçın maliyeti nedeniyle şapkanın altında kalan ve görünmeyen bölümü kel bırakıldı.

ŞAPKASI KALDIRILDI

Panoptikum'un Hamburg'daki yönetici ortağı Susanne Faerber, 95 yaşındaki Kraliçe'ye ait heykeldeki şapkayı kaldırdı.

Ocak ayında yenileme çalışmaları nedeniyle yıllık olarak kapatılan müzenin bugün yeniden ziyarete açılması kararlaştırıldı. Kraliçe figürünün peruksuz ve elektrikli süpürgeyle çekilmiş fotoğrafları, müze tarafından "perde arkası" şeklinde paylaşıldı.

"KRALİÇE'YE SAYGISIZLIK DEĞİL Mİ" SORUSU

Mail'e konuşan Faerber, "Çok pahalı olan mum çalışmalarımızda gerçek insan saçı kullandığımızdan, şapkalı bazı figürlerin saçı tam olmuyor. Sadece ziyaretçilerin görebileceği kadar saç teli yerleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kraliçe figürünün kel kafasını göstermenin saygısızlık olup olmadığı sorulan Faerber, "Bu bir mum çalışması, gerçek kişi değil." yanıtını verdi.

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