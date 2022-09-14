İngiliz Kraliçe'nin tabutu, Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e taşındı.

Geçtiğimiz hafta 96 yaşındayken hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in cenazesi, uzun bir yolculuğa çıktı.

Kraliçe Elizabeth, İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti.

Cenaze, önce kortej eşliğinde Balmoral'dan İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a taşındı.

Kraliçe'nin cenazesi Londra'ya ulaştı

Buradan da Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla taşınan Kraliçesi'nin naaşı, İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaştı.

Havaalanından alınan Kraliçe'nin tabutu, daha sonra kortej eşliğinde Buckingham Sarayı'na getirildi.

Westminster Hall'e taşındı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in tabutunu görmek isteyenler, saraya çıkan sokak ve caddelere akın etti.

Buckingham Sarayı'nda kalan Kraliçe'nin tabutu, bugün de Westminster Hall'e götürüldü.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesi Londra'da ViDEO

19 Eylül'de tören düzenlenecek

Kraliçe'nin oğlu Kral Charles ile eşi Camilla, kızı Prens Anne, Prens William ve kardeşi Harry, Prens Andrew ve Kraliyet'in diğer üyeleri, cenazeye eşlik etti.

2'nci Elizabeth'in cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Kraliçe'nin defnedileceği yer belli oldu

AA'nın aktardığına göre, buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.