Kraliçe Elizabeth'in heykeli İngiltere sokaklarında

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in balmumu heykeli, gösterişli bir törenle Blackpool'daki Madame Tussauds Müzesi'ndeki yerini aldı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in balmumu heykeli, ülkenin kuzeybatısında yer alan Blackpool'daki Madame Tussauds Müzesi'ne konuldu.

Tussauds Müzesi heykeltıraşları tarafından yapılan II. Elizabeth'in 24’üncü balmumu heykeli, kraliyet muhafızları ve at arabası eşliğinde sokaklardan geçerek müzeye götürüldü.

GÖREN FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Heykeli sokakta gören İngilizler, bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

Blackpool'daki müzeye taşınan heykel, kraliçenin torunu Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi Kate'in heykellerinin yanına yerleştirildi.

Kraliçesi II. Elizabeth'in balmumu heykeli İngiltere sokaklarında dolaştırıldı VİDEO

KRALİÇENİN HEYKELİ 800 SAATTE TAMAMLANDI

25 heykeltıraştan oluşan ekip, kraliçenin balmumu heykelinde figürü şekillendirmek için 350 saat, heykelin saçlarını yerleştirmek için 187 saat, dişleri için 30 saat olmak üzere toplamda 800 saat harcadı.

Madame Tussauds Blackpool'un Genel Müdürü Stuart Jarman, “Dünyanın en yetenekli, sanatsal ve tutkulu insanlarından oluşan bir ekip, mükemmel balmumu figürünün yapımında yer aldı” dedi.

70 YILINI DOLDURAN KRAL VE KRALİÇELER İÇİN DÜZENLENİYOR

Jarman, ayrıntılara gösterilen özenin çok önemli olduğunu belirterek, kraliçenin heykelindeki göz beyazlarındaki ince damarlar için çok ince kırmızı ipek ipliklerin kullanıldığını belirtti.

Kraliçenin balmumu heykeli, platin yıl dönümü kutlamalarına özel olarak hazırlandı.

Platin yıl dönümü olarak adlandırılan kutlamalar, İngiltere monarşisinde tahtta 70 yılını dolduran kral ve kraliçeler için düzenleniyor.