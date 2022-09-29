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    Kraliçe Elizabeth'in mezarı ziyarete açıldı

    İngilizler 8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi'nin mezar taşını, bugünden itibaren ziyaret edebilecek. Ziyaretçiler cumartesi günleri haricinde 26,50 sterlin ödeyecek.
    • 29.09.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 16:48
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    Kraliçe Elizabeth'in mezarı ziyarete açıldı

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 70 yıllık saltanatı 8 Eylül’de son buldu.

    96 yaşında hayata gözlerini yuman Kraliçe'nin ölüm haberi, uzun süre dünya gündeminde ilk sırada yer aldı.

    İngiltere'de vatandaşlar büyük üzüntü yaşarken Kraliçe, 19 Eylül'de ihtişamlı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

    Tören kamuoyuna kapalı yapıldı

    Cenaze, Kral 3. Charles ve Kraliyet Ailesi üyelerinin katıldığı özel bir törenle Aziz George Şapeli’nde defnedildi.

    Öte yandan defin töreni ise kamuoyuna kapalı olarak gerçekleşti.

    Kraliçe Elizabeth in mezarı ziyarete açıldı #1

    Ziyarete açıldı

    Geçtiğimiz günlerde Buckingham Sarayı'nın resmi sitesinden, Kraliçe'nin mezar taşının fotoğrafı yayınlandı.

    Elizabeth'in mezar taşını görmek isteyenler için ziyaretler bugünden itibaren gerçekleştirilmeye başlandı.

    Kraliçe Elizabeth in mezarı ziyarete açıldı #2

    Haftanın 6 günü ziyarete açık

    Şapel, ibadete açıldığı pazar günleri haricinde haftanın tüm günlerinde ziyaretçi kabul edecek.

    Giriş ücreti 26 sterlin

    Şapelin sitesinde yer alan bilgiye göre ziyaretçiler, cumartesi günleri 28,50 sterlin diğer günlerde 26,50 sterlin giriş ücreti ödeyecek.

    Çelenkler ve buketlerle çevrili taşın üzerinde babası, annesi ve geçen yıl ölen eşi Prens Philip'in isimleri yer alıyor.

    Kraliçe Elizabeth in mezarı ziyarete açıldı #3


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